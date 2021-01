Einbrecher nehmen Wertsachen aus Treuenbrietzener Laube mit

Treuenbrietzen

Das Winteridyll Am Musterplatz nahe dem Berliner Dreieck in Treuenbrietzen täuscht. Denn als der Eigentümer eines Gartens am Wochenende wieder einmal nach dem Rechten sehen wollte, bekam er einen Schreck.

Der Lauben-Besitzer musste feststellen, dass im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen in das Häuschen eingebrochen worden war. Die unbekannten Diebe entwendeten Werkzeug, diverse Gartengeräte und eine Wildkamera. Der Schaden dieses Einbruchs beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro. Die Kriminalisten haben die Ermittlungen übernommen.

Von René Gaffron