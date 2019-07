Treuenbrietzen

Beute gemacht haben Diebe an der Burgwallstraße in Treuenbrietzen. Dort haben bisher unbekannte Einbrecher einen Gartenschuppen heimgesucht. Verschwunden sind von dort ein Notstromaggregat, ein Kompressor sowie Akkus und Taschenlampen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte geschah dies in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Der 59-jährige Eigentümer hatte den Einbruch am Vormittag bei der Polizei angezeigt. Demnach hatten die Täter das Vorhängeschloss am Schuppen geknackt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein und dokumentierten den Tatort an der Burgwallstraße.

Von MAZ