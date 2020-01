Treuenbrietzen

In der Zeit von Donnerstag zu Sonntag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Treuenbrietzen eingebrochen. Sie haben die Terrassentür mit Gewalt geöffnet und kamen so ins Innere.

Die Diebe durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Kriminalpolizei brachte Spezialisten der Kriminaltechnik zum Einsatz, welche Spuren sicherte.

Von MAZ