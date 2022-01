Einbruch in Treuenbrietzen: Diebe machen Beute in Schulungsraum des Krankenhauses

Treuenbrietzen

Wertvolle Beute gemacht haben Einbrecher in einer medizinischen Einrichtung an der Johanniterstraße in Treuenbrietzen. Das ist am Montag entdeckt und angezeigt worden, wie die Polizei der MAZ mitteilte. Gestohlen wurden Arbeitsmaterialien und Geräte.

Die Täter nutzten für ihren Einbruch in die Räume offenbar die ruhigere Zeit um die Weihnachtsfeiertage sowie den Jahreswechsel. Genau bekannt ist der Zeitpunkt des Einbruches nicht. Er muss sich zwischen Donnerstag, 16. Dezember 2021, und Montag, 3. Januar 2022, ereignet haben.

Geräte aus Schrank gestohlen

In dieser Zeit „drangen Täter auf unbekannte Weise in einen Schulungsraum der medizinischen Einrichtung ein“, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Mittwoch der MAZ mit.

Die Kriminellen haben danach aus einem verschlossenen Schrank technische Geräte entwendet. Der Schaden beträgt circa 1200 Euro, heißt es von der Polizei. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online