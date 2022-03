Einbruch in Treuenbrietzen: Kriminelle werfen Scheibe an Geschäft ein   

Treuenbrietzen

Einbrecher haben in Treuenbrietzen an einem Laden in der Großstraße gewütet. Dort war dem Inhaber am Dienstagmorgen aufgefallen, dass die Fensterscheibe seines Fachgeschäftes offenbar durch einen Steinwurf zertrümmert worden ist.

„Dadurch war auch eine Keramikvase zu Bruch gegangen“, teilt die Polizei am Mittwoch gegenüber der MAZ mit. Nach genauerer Besichtigung des Tatortes fiel dem geschädigten Geschäftsinhaber zudem auf, dass die Randalierer wohl auch im Inneren des Ladens waren. Dort entwendeten sie Bargeld sowie ein Handy.

Ob die Täter durch die beschädigte Scheibe in das Geschäft gelangt sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Nach Angaben der Polizei haben sich die Beschädigung und der Einbruch ereignet in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr.

Von MAZ-Online