Treuenbrietzen

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Leipziger Straße in Treuenbrietzen in einen Supermarkt eingebrochen, der gerade umgebaut wird.

Die Täter machten sich gewaltsam an einer Trockenbauplatte zu schaffen und gelangten so ins Gebäude. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ