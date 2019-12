Treuenbrietzen

Am Dienstag, 3. Dezember, findet in der Kapelle auf dem Gutshof des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen der Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Ulrike Döbrich statt. Damit wird sie in ihren Dienst als Krankenhaus-Seelsorgerin im Johanniter-Krankenhaus und im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg eingeführt.

Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss – etwa ab 15.15 Uhr – findet ein Sektempfang und ab 15.45 Uhr ein kleiner Imbiss mit Kaffee und Kuchen im Festsaal des Krankenhauses statt.

Ulrike Döbrich sammelte bereits Erfahrungen als Krankenhausseelsorgerin bei Tätigkeiten in Berlin und Hamburg. „Die Begegnungen mit Kranken, ihren Angehörigen sowie dem Personal der Kliniken ist mir wichtig“, sagte die verheiratete Theologin einst im Gespräch mit der MAZ.

Zuletzt war sie als Pfarrerin in der Kirchengemeinde Französisch Buchholz im Norden Berlins tätig. „Mein beruflicher Werdegang war bisher vielfältig und abwechslungsreich“, berichtet Döbrich. Berufliche und private Herausforderungen erwarteten sie.

