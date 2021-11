Elternabend: Team des neuen Kindergartens in Treuenbrietzen stellt Konzept vor

Treuenbrietzen

Für den dringend in der Stadt Treuenbrietzen erwarteten neuen Kindergarten steht jetzt das Konzept. Bis Weihnachten möchte die Johanniter-Unfallhilfe Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming (JUH) als Träger der neuen Einrichtung zunächst den Containerbau mit 80 Plätze errichtet haben am Standort mitten in der Berliner Siedlung.

Im ersten Quartal soll es dann losgehen mit der Betreuung. Dafür stellt das neue Team der Johanniter-Kita in Treuenbrietzen jetzt seine Pläne vor. Nachbarn, Kinder und Eltern sind eingeladen, „auf der Reise zur Entstehung unserer neuen Einrichtung dabei zu sein“, teilt Ina Hocke, die Sprecherin der JUH, der MAZ mit.

Anfang des Jahres Tag der offenen Tür

„Wir planen für den 17. November einen Informationsabend für Eltern, an dem wir Fragen beantworten und unser Konzept vorstellen“, heißt es weiter. Für Eltern und Anwohner soll es am Anfang des neuen Jahres zudem einen Tag der offenen Tür geben mit Kaffee und Kuchen. Dieser „Kaffeeklatsch“ soll danach monatlich stattfinden.

So sieht der Plan für den Container-Übergangsbau des nuen Johanniter-Kindergartens in Treuenbrietzen aus. Quelle: JUH

Das Team möchte bereits jetzt einen Überblick seiner zukünftige Arbeit geben. „Wir werden nach dem Situationsorientierten Ansatz in zwei Bereichen offen arbeiten“ im Kleinkindbereich bis drei Jahre und dem Kindergartenbereich bis zur Einschulung.

Neue Kita mit vielen Funktionsräumen

Vorgesehen sind in der neuen Kita Funktionsräume für Bewegung, Kreatives und Bauen sowie eine Cafeteria. „Wir werden unter anderem Englisch, Zumba und für die ABC-Kids Schwimmkurse organisieren sowie die Ausbildung zum Ersthelfer von morgen in unsere pädagogische Arbeit einbinden“, teilt das Team mit.

In der Berliner Siedlung zu Treuenbrietzen ist der Standplatz hergerichtet zum Aufbau von Containern als neuer Kindergarten. Quelle: Thomas Wachs

Auch Informationsabende zu pädagogischen Themen sollen angeboten werden. Wichtig sei außerdem die Ausbildung und Anleitung von künftigen Fachkräften, Praktikanten und Schülern. „Um einen guten Start für alle zu ermöglichen, arbeiten wir nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell“, erklärt Ina Hocke im Namen des Teams der Erzieherinnen. So sollen die Jüngsten behutsam an den neuen Lebensabschnitt gewöhnt werden.

Gemeinsam wird noch ein Name gesucht

Gemeinsam mit den Kindern sollen zudem deren Themen und Interessen aufgegriffen und vor allem auch ein Name für die neue Einrichtung entworfen werden. „Wir bitten daher um Verständnis, wenn die Kita zu Beginn noch keinen Namen trägt“, heißt es vom Team.

In gut zwei Jahren ist nach der Übergangslösung mir den Containern in der Berliner Siedlung dann am Anger neben dem Feuerwehrhaus ein fester und dauerhafter Bau für den Johannniter-Kindergarten vorgesehen.

Anmeldung erbeten für Informationsabend

Der Informationsabend für Eltern findet statt am 17. November in der Aula der Gesamtschule in Treuenbrietzen. Zu beachten sind die 3-G-Coroana-Regeln. Anmeldung im Vorfeld per E-Mail an kita-treuenbrietzen.pmf@johanniter.de.

Von Thomas Wachs