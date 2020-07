Tiefenbrunnen

Die Durststrecke war lang für die Musiker und ihr Publikum. Entsprechend groß sind Vorfreude und Tatendrang nun nach der Corona-Zwangspause ohne Livemusik. Am Sonnabend steigt auf der Waldbühne am Rasthaus Tiefenbrunnen erstmals wieder ein kleines Rockfestival.

Die TB-Session-Band um Jürgen Gehrhardt aus Treuenbrietzen sowie die Krähe-Band um Frontmann Stefan Krähe aus Jüterbog wollen so den Sommer und die neue Freiheit feiern.

Fürchterliche Zeit ohne Auftritte

„Die Zeit ohne Auftritte war fürchterlich“, sagt Jürgen Gehrhardt. Er sieht Musiker und Kulturschaffende in der Corona-Zeit völlig allein gelassen von der Politik. „Wir sind denen völlig egal“, sagt der nebenberufliche Musiker.

Jürgen Gehrhardt ist Frontmann und Gründer der 2008 gestarteten TB-Session- Band. Quelle: Thomas Wachs

Zwar hatte auch die TB-Session-Band mit anderen Kollegen versucht, während des Auftrittsverbots präsent zu bleiben und ihre Liebe zur Musik zu pflegen. Studio-Konzerte mit Live-Übertragungen auf Internetplattformen wurden angeboten. Sie fanden ihr Fans. Doch die wirtschaftlichen Ausfälle kompensieren konnten die dafür geflossenen Spenden der Zuschauer allerdings nicht.

Branche lag am Boden

Auch viele seiner Mitstreiter der TB-Session-Band seien mit mehreren Standbeinen in der Musik-Branche unterwegs, die seit dem Corona-Lockdown Anfang März komplett am Boden lag. „Auf eine Soforthilfe hätten die meisten Freiberufler keinen Anspruch gehabt hier in Brandenburg, wenn sie keine Kosten nachweisen konnten“, erzählt Jürgen Gehrhardt. Wer beispielsweise Musiklehrer ist und sich mit Konzerten in der Band das Einkommen aufgebessert hatte, stand nun mehrere Monate ohne Einkünfte da.

Viel Platz in der Waldbühne

Um so engagierter soll es nun wieder losgehen auf der Waldbühne in Tiefenbrunnen. Das Freiluft-Areal am Rasthaus an der B 102 zwischen Jüterbog und Treuenbrietzen bietet viel Platz an frischer Luft. Auch um die Corona-Auflagen einzuhalten. „Es gibt wie derzeit auch die üblichen Abstandsregeln einzuhalten und gesonderte Wege für den Ein- und Ausgang, Maskenpflicht für die Bedienungen und einzelne Situationen der Besucher“, erzählt Organisator Jürgen Gehrhardt. Zwei Leute seien eigens angeheuert worden, um für die Corona-Sicherheit zu sorgen.

Stefan Krähe (2. v. l.) ist Gründer und Frontmann der Krähe-Band. Quelle: Tino Schulz

Im Mittelpunkt des kleinen Freiluftfestivals stehen soll allerdings die handgemachte Rockmusik der Bands. „Leider musste die zunächst noch angekündigte Pogo-Band aus Bad Belzig absagen, „erklärt Jürgen Gehrhardt am Dienstagabend. „Sie haben nicht genug Leute zusammen bekommen.“

Schöne lange Session als Finale

Somit gibt es nun zunächst zwei einzelne Konzerte zu erleben. Während die TB-Session-Band mit ihren Interpretationen diverser Klassiker aus Blues und Rock 'n' Roll aufwarten, gibt es von der Krähe-Band eigene Songs aus der Feder von Stefan Krähe zu hören.

„Wir haben die Konzerte der Band einzeln etwas eingekürzt“, erzählt Jürgen Gehrhardt. Denn im Anschluss freuen sich alle Musiker schon darauf, „in einer schönen langen Session gemeinsam zu rocken“. Für den neuen Saisonstart sei diesmal auch eine besonders große Lichtshow mit auf der Bühne.

Das kleine Rockfestival auf der Waldbühne Tiefenbrunnen beginnt am Sonnabend um 20.15 Uhr.

