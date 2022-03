Entscheidung gefallen für Frohnsdorfer Mobilfunktürme

Frohnsdorf

Im lange geführten Streit um einen Mobilfunkturm im Raum Frohnsdorf gibt es nun eine Entscheidung für eine alternative Lösung. Nach neuesten Projekten des Kommunikationsunternehmens Vodafone wird es jetzt statt eines Turmes in direkter Dorfnähe zwei Standorte geben, die weiter weg liegen vom Ort.

Dafür gab es nun grünes Licht aus Gremien der Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung sowie im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss fand das Projekt jetzt Zustimmung. „Es ist auch im Frohnsdorf selbst nicht mehr umstritten“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) gegenüber der MAZ.

Dies bestätigt auch Sören Saxen, der Ortsvorsteher von Frohnsdorf. „Mit der Lösung können nun wohl alle leben“, so der Ortschef. Er fürchtet nach bisherigen Informationen jedoch, dass die mangelhafte Mobilfunkversorgung für das noch weiter abgelegene Lüdendorf trotz der neuen Funktürme nicht verbessert wird.

Zwei Türme an der Bundesstraße

Beide sind nun im Verlauf der Bundesstraße 102 geplant. Errichtet werden sie einerseits in Richtung Tiefenbrunnen an einer Trafostation nahe der großen Waldbrandfläche von 2018. Der zweite Standort ist vorgesehen im Bereich zwischen Treuenbrietzen-Süd und dem Abzweig nach Lüdendorf. Auch dort in einem Waldstück neben der Bundesstraße 102.

Um den Standort eine zunächst einzeln geplanten Mobilfunkturmes hatte es lange Zeit Streit gegeben in Frohnsdorf. Der Treuenbrietzener Ortsteil ist seit Jahren schlecht versorgt mit Mobilfunk. Abhilfe schaffen sollte zunächst ein einzelner Antennenturm nahe der Ortslage an der Lüdendorfer Straße, die zum Ausflugslokal „Alte Eiche“ führt.

Anwohner fürchteten Strahlenbelastung

Dort fürchteten Anwohner jedoch eine mögliche Strahlenbelastung, die vom Turm ausgehen könnte für die Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe. Denn anfangs sollte dieser Turm zudem ein zusätzliches Radarsystem zur Steuerung der Lichtsignale an Windkraftanlagen in der Fläming-Region erhalten. Dieses Projekt war dann aber vom Tisch.

Später war ein alternativer Standort in Solarpark am ehemaligen Selterhof vorgesehen. Dann jedoch wechselten im Zuge der Ausschreibungen für die Mobilfunk-Lizenzen durch die Bundesregierung die Zuständigkeiten. Die Standortsuche begann unter neuen Parameter ganz von vorn. Den Auftrag für die Mobilfunktürme in dem Bereich erhielt nun das Unternehmen Vodafone.

Sechs neue Antennentürme nötig

Insgesamt sind im Stadtgebiet Treuenbrietzen zum Ausbau der Mobilfunk-Versorgung mit dem aktuell modernsten Standard 5G nun wohl sechs neue Antennentürme vorgesehen.

Wann die Türme an der Bundesstraße 2 bei Frohnsdorf und Treuenbrietzen-Süd errichtet un betriebsbereit sein werden, ist bisher noch nicht bekannt. Zumindest in der Nähe von Treuenbrietzen-Süd ist eine kleine Waldfläche bereits gerodet worden, die zum Bau der Anlage dienen könnte.

Von Thomas Wachs