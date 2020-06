Fleißige Helfer haben am Wochenende bei einem Arbeitseinsatz auf dem Friedhof in Treuenbrietzen angepackt. Dort läuft nun die Suche nach Fotos aus der Historie. Ein großes Ziel soll erreichen werden.

Beim Arbeitseinsatz auf dem Friedhof an der Belziger Straße in Treuenbrietzen packten 15 Helfer an. Auch das amtierende Sabinchenpaar, Mara und Wail Azer, schaute vorbei. Quelle: privat