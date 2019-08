Frohnsdorf

Exakt an dieser Stelle übersprang das verheerende Feuer vor genau einem Jahr erst die Bahnstrecke und gleich auch noch die Bundesstraße 102 zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog.

Vom Stadtwald bei Frohnsdorf ging der größte Waldbrand der zurückliegenden Jahrzehnte am 23. August 2018 auf private Bestände der Waldgenossenschaft Bardenitz bei Klausdorf über. Tagelang tobten die Flammen. Sie vernichteten am Ende insgesamt mehr als 350 Hektar Wald.

Ein Holztafel im Stadtwald von Treuenbrietzen erinnert zum ersten Jahrestag an das große Feuer vom August 2018. Quelle: Thomas Wachs

Die Dramatik der Tage im Bewusstsein halten möchte ein Erinnerungsort. Anlässlich des ersten Jahrestages sind dafür am Freitagabend am Rande des Stadtwaldes bei Frohnsdorf erste Elemente eingeweiht worden.

Spontan eine Sitzgruppe spendiert

Mario Rütz aus Borkheide hatte nach einem Bericht in der MAZ spontan eine Sitzgruppe spendiert für die Idee von Anja Schmollack, die einen Gedenkort schaffen will. Neben der Sitzgruppe erinnert nun eine Holztafel an den verheerenden Waldbrand im vorigen Jahr.

Im Stadtwald Treuenbrietzen sind erste Elemente eines Erinnerungsortes eingeweiht worden. Mit dabei CDU-Landeschef Ingo Senftleben (re.), CDU-Ortsvorsitzende Anja Schmollack als Initiatorin und Wolfgang Seehaus von der Waldgenossenschaft Bardenitz. Quelle: Thomas Wachs

„Ende Oktober werden dann noch die 2,50 Meter hohen Bäume gepflanzt, die den Erinnerungsort säumen sollen“, erklärte Anja Schmollack, die CDU-Vorsitzende von Treuenbrietzen und Direktkandidatin für den Landtag Brandenburg. Sie hatte im Frühjahr die Initiative ergriffen für den Gedenkort.

Klausdorf feiert Jahrestag

Auch im benachbarten Klausdorf sind die Brandereignisse vom August 2018, die zur Evakuierung dreier Orte geführt hatten, noch stark in Erinnerung. Dort stifteten Bürger bereits eine Gedenktafel.Nun feierten die Bürger am Freitagabend ein kleines Fest zur einjährigen Rettung ihres Dorfes.

Für das Frohnsdorfer Projekt des Erinnerungsortes fanden sich inzwischen für alle geplanten 20 Bäume Paten. „Bis auf vier Esskastanien sind alle Bäume vergeben“, erklärte Schmollack am Freitagabend bei der Einweihung des Gedenkortes.

Große Solidarität und Hilfsbereitschaft

Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) lobte die Initiative für den Erinnerungsort. Er sei geeignet, für die große Solidarität und Hilfsbereitschaft zu danken, mit denen es vor einem Jahr gelang, das Großfeuer zu besiegen und größere Schäden von drei Ortschaften abzuhalten. „Doch ein Jahr nach dem Brand sind wir immer noch nicht dort, wo wir sein wollten bei der Wiederaufforstung, weil sich zu viele Instanzen noch gegenseitig auf den Füßen stehen“, erinnerte Knape am Freitagabend.

CDU-Chef sieht Nachholebedarf

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben kündigte vor Ort an, sich für die Pflanzung von gut 25 Millionen zusätzlicher Bäumen in Brandenburgs Waldbrandgebieten einsetzen zu wollen. Symbolisch übergab die CDU sechs Bäume an die Waldgenossenschaft Bardenitz.

Dringend gelöst werden müssten auch anhaltende Probleme bei der Entmunitionierung von Waldflächen. Der Brand habe zudem Nachholebedarf deutlich gemacht, was die Mobilfunkversorgung in der Region angeht. „Nun geht es darum, Konsequenzen aus den Erfahrungen zu ziehen“, so Senftleben.

Von Thomas Wachs