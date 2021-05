Erinnerungsort im Brandwald bei Frohnsdorf aufgemöbelt     

Treuenbrietzen

Fast drei Jahre nach der verheerenden Feuersbrunst vom August 2018 in kommunalen und privaten Wäldern bei Treuenbrietzen zieht Stadtförster Dietrich Henke jetzt einen Schlussstrich unter die Folgearbeiten in seinem Revier.

Zur Galerie Der Gedenkort im Treuenbrietzener Brandwald bei Frohnsdorf ist aufgemöbelt worden mit einer Picknick-Hütte, einer Gedenktafel und weiteren spendierten Bäumen.

„Wir sind mit dem Aufräumen und der Neubegründung auf den Waldbrandflächen weitgehend fertig und auf einem guten Weg“, sagt der Experte. „Jetzt geht es noch um die weitere Pflege, um den neuen Wald wachsen zu lassen.“

Von den insgesamt gut 350 Hektar Wald, die ab dem 23. August 2018 zwischen Frohnsdorf und Klausdorf vom größten Feuer zurückliegender Jahrzehnte betroffenen waren, liegen 135 Hektar in dem insgesamt gut 1900 Hektar großen Stadtwald. Die übrigen Brandflächen jenseits der Bundesstraße 102 hinüber nach Klausdorf betreffen privaten Besitz.

Forscher beobachten ungesteuerte Entwicklung

Auf 35 Hektar Brandwald der Stadt passiert zunächst gar nichts. Dort beobachten und dokumentieren Wissenschaftler im Forschungsprojekt „Clever Forst“ lediglich die ungesteuerte Entwicklung des Waldes aus eigener Kraft.

Der Gedenkort im Treuenbrietzener Brandwald bei Frohnsdorf ist aufgemöbelt worden mit einer Picknickhütte, einer Gedenktafel und weiteren spendierten Bäumen. Stadtförster Dietrich Henke markiert so den Abschluss der Umbauarbeiten im Stadtwald. Quelle: Thomas Wachs

Auf den übrigen 100 Hektar verfolgt der Stadtförster verschiedene Ansätze zur natürlichen Verjüngung und für den neuen Aufbau des Brandwaldes. Dazu gab es auch Spendenaktionen für Pflanzen – etwa über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – sowie Arbeitseinsätze verschiedenster Akteure. Dabei wurden neue Pflanzen gesetzt oder zum Beispiel überschüssige Eichensetzlinge aus dem Nieplitztal umgesetzt in den Brandwald.

Jugendfeuerwehr sammelt Eicheln

Überdies waren als Saatmaterial mehr als drei Tonnen Eicheln gesammelt worden unter anderem von Akteuren der Jugendfeuerwehr.

„In dem gesamte Konzept mit verschiedenen Ansätzen befassen sich inzwischen acht Forschungseinrichtungen mit der wissenschaftlichen Begleitung und verschiedenen Projekten“, sagt Dietrich Henke. So sei es letztlich auch gelungen, den Schaden von rund zwei Millionen Euro für die Stadt zu mildern. „Vieles konnte über Fördergeld, Forschungsprojekte und Spenden finanziert werden“, so Henke.

Viele Akteure ziehen mit

„Das Interesse ist sehr groß von vielen Experten und Fachjournalisten an dem, was wir hier anders gemacht haben ohne Kahlschlag im Brandwald der Stadt“, erklärt der Stadtförster. Er ist „froh darüber, dass viele an dem Projekt so mitgezogen haben auf dem Weg zu einer naturnahen neuen Waldwirtschaft“. Das reiche von Forstunternehmer Paul Henkel bis zu den Wissenschaftlern der verschiedene Institute und Bürgern.

Symbolik auf der Erinnerungstafel im Brandwald bei Frohnsdorf. Quelle: Thomas Wachs

„Alle haben für die Stadt Treuenbrietzen etwas Wertvolles hinterlassen. Dafür gilt allen Akteuren jetzt ein großer Dank“, sagt Dietrich Henke nach fast drei Jahren gemeinsamer Arbeit im kommunalen Brandwald.

Schmucke Gedenktafel aufgebaut

Besiegelt wurde dieser in vielerlei Hinsicht besondere Abschnitt in der kommunalen Waldwirtschaft nun auch mit weiteren Sitzmöbeln, Baumpflanzungen und einer Gedenktafel am Erinnerungsort an der Bahnlinie.

Begründet worden war dieser Gedenkplatz anlässlich des ersten Jahrestages des Großbrandes 2019 auf Initiative des CDU-Stadtverbandes um dessen Chefin Anja Schmollack.

Sie zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses allerdings brüskiert darüber, dass der Gedenkplatz „ohne Absprache mit uns als Initiatoren jetzt verändert wurde“. Es sei „pietätlos mit der bisherigen Stele und den von Bürgern gespendeten Sitzmöbeln“ umgegangen worden.

„Lieblos zur Seite gerückt“

„Sie wurden einfach lieblos zur Seite gerückt“, so Schmollack. Das habe in Frohnsdorf für Unmut gesorgt, sagte die Stadtverordnete im Hauptausschuss. Von der Stadtverwaltung forderte sie Aufklärung darüber, „wer dies veranlasst hat“.

Stadtförster Dietrich Henke indes sieht in den neuen Möbeln eine gelungene Ergänzung. Sie sie abermals auch durch die Initiative vieler Spender und Bürger auch aus Frohnsdorf rund um den Stadtverordneten Andreas Fetz (BIV) möglich geworden.

Für den Gedenkort im Treuenbrietzener Brandwald bei Frohnsdorf haben einige Bürger Bäume spendiert. Quelle: Thomas Wachs

Die spendierten Bäume seien in den trockenen Vorjahren durch den Förster regelmäßig gewässert und so am Leben gehalten worden. Zudem habe Unternehmer Paul Henkel für einen Schutzanstrich für die ersten Holzmöbel gesorgt. Sie ergänzen nun die ebenfalls von ihm spendierte und frisch aufgebaute, überdachte Schutzhütte im Wert von rund 1500 Euro.

Anlaufpunkt für Exkursionen

„Exkursionen werden den Sitzplatz hier nun immer zum Anlaufpunkt haben“, erzählt Dietrich Henke. Ein von Tischler Jörg Gericke und von ihm betreuten Bewohnern des Johanniter-Gesundheitszentrums in Treuenbrietzen bei einer Arbeitstherapie gestaltete Erinnerungstafel ziert zudem nun den Platz.

Am Gedenkort im Treuenbrietzener Brandwald bei Frohnsdorf erinnert nun auch diese Tafel an die Katastrophe vom August 2018. Quelle: Thomas Wachs

Zu den für den Start des Gedenkplatzes über die CDU-Aktion einst gestifteten 16 Bäumen „kamen inzwischen weitere 15 hinzu aus Spenden von Privatleuten“, erklärt der Stadtförster. Weitere sollen folgen. Jeweils gut 250 Euro für die Anschaffung sowie das Pflanzen haben die Bürger und Unternehmen spendiert.

Von Thomas Wachs