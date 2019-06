Rietz

Zum wiederholten Mal ist am Donnerstag in der Nähe des Treuenbrietzener Ortsteiles Rietz ein Waldbrand ausgebrochen. Vom Feuer erfasst wurden rund 100 Quadratmeter Waldboden. „Wir haben die Lage schnell in den Griff bekommen“, erklärt Stadtbrandmeister Olaf Fetz gegen 14.30 Uhr gegenüber der MAZ. Zu der Zeit sind nur noch Restarbeiten zu erledigen.

Löschtrupps schnell agiert

Durch den schnellen Einsatz der Löschtrupps konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Angesichts der großen Trockenheit gab es im Land Brandenburg und auch in der Fläming-Region in diesen Tagen schon größere Waldbrände. So am Dienstag im Norden von Bad Belzig bei Werbig.

Flammen in Nähe des Windparks

Das aktuelle Feuer bei Rietz musste einmal mehr in einem Waldstück in der Nähe des Windparkes im Schwarzen Grund bekämpft werden. Zuletzt musste die Feuerwehr dort erst am 14. Juni anrücken. Auch da brannte Waldboden. Zudem gab es in dem Bereich auch in den zurückliegenden Jahren Einsätze zu kleineren Waldbränden.

Die genaue Ursache des aktuellen Feuers vom Donnerstagnachmittag ist unklar.

Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Von Thomas Wachs