Eröffnung des Edeka-Marktes in Treuenbrietzen frühestens 2023

Hinter den Kulissen wird fleißig geplant. „Wir sind froh und dankbar, dass wir nun endlich den Aufstellungsbeschluss haben für den Bebauungsplan sowie die Unterstützung der Stadtpolitik und der Bürger für unseren geplanten Edeka-Markt an der Berliner Chaussee“, sagt Paul Fieseler, der Projektentwickler von der Edeka-Genossenschaft.

Er rechnet mit gut zwei Jahren Planungszeit. Sie geht auch mit einer Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange wie Behörden, Verbänden und Dienstleistern einher. „Wenn alles gut läuft, alle mitspielen und es keine Verzögerungen gibt – nicht zuletzt auch wegen der ungewissen Corona-Entwicklung – könnte wir im Jahr 2023 vielleicht eröffnen“, sagt Fieseler der MAZ.

Wunschgrundstücke bereits gesichert

Die Handelskette habe sich nach eigenen Angaben ihr Wunschgrundstücke beim privaten Eigentümern gesichert. Edeka möchte an der Bundesstraße 2 links kurz vor der Einmündung der Schlalacher Straße bauen. Dazu ist eine Veränderung der Zufahrt geplant. Für den „Vollsortimenter“ ist ein Markt mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, 500 Quadratmetern Nebenfläche sowie 200 Stellplätzen und bis zu 40 Mitarbeitern geplant.

So oder ähnlich ist ein Edeka-Markt mit 200 Parkplätzen an der Berliner Chausee geplant. Quelle: Thomas Wachs

„Details zur Ausführung werden im Rahmen des umfangreichen Verfahrens sicher noch konkretisiert“, sagt Fieseler. Klar sei bereits jetzt, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und Elektro-Ladestationen für E-Autos und Elektro-Fahrräder auf dem Parkplatz zum Konzept gehören sollen.

Spätestens bis zum Baubeginn soll zudem geklärt sein, ob der Treuenbrietzener Markt von Anfang an in die Hände eines selbstständigen Unternehmers unter dem Dach der Edeka-Genossenschaft übergeben wird. Die Betreiber könnten dann auch mit entscheiden zur baulichen Ausführung mit örtliche Besonderheiten. „Üblich sind aber bis zu drei Jahre als Regiemarkt, um einen neuen Standort zu etablieren und dann an Unternehmer zu übergeben“, erklärt Paul Fieseler.

Lange um Standort gekämpft

Um den Standort des Vollsortimenters hatte es im Vorfeld ein langes Ringen in der Stadtpolitik gegeben. Zunächst stand das von der Kommune beauftragte Einzelhandelskonzept einer Ansiedlung außerhalb der historischen Altstadt im Wege. Dagegen regte sich Protest unter anderem mit einem erfolgreichen Bürgerbegehren. Daraufhin verzichteten die Abgeordneten auf den Passus im Konzept, wonach eine Ansiedlung des laut Experten in der Stadt noch verträglichen Vollsortimenters lediglich im Altstadtkern erfolgen dürfe.

„Wir haben uns lange mit dem Standort beschäftigt und gehen anhand unserer Expertisen und Voruntersuchungen davon aus, dass er zukunftsfähig ist“, erklärt Paul Fieseler gegenüber der MAZ. „Sonst hätten wir nicht so darum gekämpft, uns in Treuenbrietzen anzusiedeln“, sagt der Projektentwickler.

Offen für Kita-Neubau nebenan

Offen sei Edeka im Kooperation mit der Planungsgesellschaft VLP für einen von der Fraktion CDU/Burger in der Stadtverordnetenversammlung ins Gespräch gebrachten parallelen Neubau eines Kindergartens um Umfeld des geplanten Supermarktes. Er ist dringend nötig zur Lösung der Kapazitätsprobleme bei der Kinderbetreuung in der Stadt.

„Auf jeden Fall müssen beide Projekt getrennt gesehen werden“, so Fieseler. Geprüft werden müsse wie die gegenseitigen Auswirkungen für Parkplätze, Zufahrten und den Lieferverkehr wären“, erklärt der Edeka-Entwickler.

