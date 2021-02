Erste Lösung für Bardenitzer Polterstraße steht zur Debatte 

Bardenitz

Nach Protesten von Anliegern zum schlechten Zustand der Treuenbrietzener Straße in Bardenitz zeichnen sich jetzt erste Lösungen ab. Um in der Straße mehr Ruhe zu bekommen, gibt es einen kurzfristigen und einen mittelfristigen Weg.

Umgehend soll über Ausschilderungen organisiert werden, dass Lastwagen die Straße möglichst nur noch in eine Richtung passieren dürfen. Dazu hatte der Ortsbeirat ein Gespräch mit dem Futtermittel-Unternehmen „For Farmers“ gesucht. Die Firma arbeitet im Mühlenbetrieb in der Treuenbrietzen Straße am Ortsausgang.

Die Buckelpiste in Bardenitz nervt Anwohner und Ortsbeirat schon geraum Zeit. Sie drängen nun auf eine schnelle Lösung. Quelle: Thomas Wachs

Dort soll künftig die Zufahrt nur noch über die Straße aus Richtung Treuenbrietzen ermöglicht werden. Lkw könnten dann auf dem Betriebsgelände wenden und auch in Richtung Treuenbrietzen wieder das Dorf verlassen, ohne über die Buckelpiste zu müssen.

In der Treuenbrietzener Straße selbst soll lediglich der Liefer- und der Schulbus-Verkehr noch zugelassen sein. Die genaue Umsetzung der Idee müsse jedoch noch mit dem Verkehrsamt der Kreisverwaltung abgestimmt werden.

Anwohner klagen über starken Lärm

Auf der von vielen Senkungen geprägten Kopfsteinpflasterstraße hatten Anwohner immer wieder über starken Lärm geklagt, den durchfahrende Lastwagen verursachen. Auch gebe es zunehmende Schäden an Gebäuden, die aus Erschütterungen herrühren.

Zweiter Schritt, der nun in die Planung genommen werden soll, ist eine Asphaltdecke, die ohne Tiefbauarbeiten auf die Treuenbrietzener Straße aufgebracht werden könnte. Sie könnte in ähnlicher Weise ausgeführt werden wie auf der Dorfstraße. „Dort hält diese Übergangslösung inzwischen auch schon gut drei Jahre und hat sich gut bewährt“, sagt Marco Novello, der Ortsvorsteher.

Im Frühjahr 2018 erhielt die Dorfstraße in Bardenitz einen Überzug aus Asphalt. Das Modell wird nun auch für die Treuenbrietzener Straße erwogen. Quelle: Thomas Wachs

Für diese Variante stehen Kosten von rund 100.000 Euro zur Debatte, die von der Stadt aufzubringen wären zur Sanierung der kommunalen Strecke. Das hatte ein Kostenvoranschlag ergeben, den der Ortsbeirat kostenfrei von einem Treuenbrietzener Planungsbüro erhalten konnte.

Finanzierung muss geklärt werden

„Wichtig wäre es, dass endlich Abhilfe geschaffen wird mit konkreten Schritten. Immerhin reden wir schon seit 2019 über das Problem und treten auf der Stelle“, sagte Marco Novello in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung.

Dort plädierten mehrere Abgeordnete dafür, zunächst einen konkreten Beschluss zu formulieren, der auch einen Finanzierungsvorschlag enthält. Entscheiden müsse dann die Stadtverordnetenversammlung. Nach Ansicht von Bauamtsleiter Christoph Höhne könnte die Kommune das Geld aus dem Budget der Mehraufwandsentschädigungen nehmen, dass der Stadt vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellt wird.

Von Thomas Wachs