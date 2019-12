Klare Linie für großen Supermarkt in Altstadt beschlossen

Treuenbrietzen

Das weiterhin umstrittene Einzelhandelskonzept für die Stadt Treuenbrietzen ist jetzt beschlossene Sache. Das umfangreiche Papier ist somit nun Leitlinie für die weitere Ansiedlung von Handelsbetrieben. Das beschlossen die Stadtverordneten am Montagabend nach abermals umfangreicher Diskussion.

Anlass für das nun insgesamt 120 Seiten umfassende Konzept sind vor allem Bestrebungen der Handelsketten Lidl und Edeka, die neue Märkte in Treuenbrietzen errichten wollen. Dafür haben sie Grundstücke an der Bahnhofstraße sowie an der Berliner Chaussee gesichert, die im Außenbereich liegen.

„Es geht hier aber nicht nur um die Debatte für zwei Supermärkte. Das Konzept geht weit darüber hinaus“, sagte Bürgermeister Michael Knape (parteilos). „Es geht um Sortimente verschiedener Art und darum, wo diese sinnvoll angeboten werden können im gesamten Stadtgebiet.“

Bauplatz gesucht: Das Einzelhandelskonzept der Stadt Treuenbrietzen rät zur Ansiedlung eines größeren Supermarktes vorzugsweise in der Altstadt. Quelle: Thomas Wachs

Die mit der Erarbeitung des Konzeptes beauftragten Experten für Stadtentwicklung des Büros Junker und Kruse aus Dortmund sehen insgesamt nach ihrer Analyse der zurückliegenden Monate ein Potenzial in der Stadt für drei Discounter, die es aktuell bereits gibt, sowie zusätzlich für einen so genannten Vollsortimenter – also einen größeren Supermarkt mit umfangreicherem Angebot. Angesiedelt werden sollte dieser nach Empfehlung der Experten vorrangig in der Altstadt, um deren weitere Entwicklung zu beflügeln.

Heftige Debatte aber klares Votum

In der Sitzung der Stadtverordneten hatte es abermals eine heftige Debatte um den Umgang mit dem Konzept gegeben. Am Ende fiel die auf Antrag der CDU-Fraktion namentlich erfolgte Abstimmung jedoch klar für das Konzept aus. Zwölf Abgeordnete stimmten für dessen Anwendung. Drei waren dagegen.

Bürgermeister Knape hatte in den Beschlusstext zum Umgang mit dem Konzept Änderungswünsche einiger Fraktionen einarbeiten lassen. So soll nun nicht mehr allein das Rathaus die Umsetzung begleiten, sondern die Stadtverordneten können über künftige Schritte in Konsequenz des Konzeptes entscheiden.

Im Einzelhandelskonzept der Stadt Treuenbrietzen ist ein zentraler Versorgungsbereich (rote Linien) an der Großstraße ausgewiesen, der entwickelt werden soll. Quelle: Büro Junker und Kruse

Keine Mehrheit fand sich indes für zwei von fünf Punkten der SPD-Fraktion. Sie wollten die empfohlene Ansiedlung des Vollsortimenters nicht nur auf die Altstadt begrenzt sehen. „Sollte dies nicht möglich sein, müsste der Suchraum auch auf andere Flächen zwischen Ortsschild und Ortsschild ausgedehnt werden dürfen“, sagte SPD-Fraktionschef Mike Fetzer.

Zweifel an Potenzialflächen

Angezweifelt wird auch von anderen Abgeordneten, dass die in dem Konzept ausgewiesene drei Potenzialflächen an den Großstraße überhaupt zur Verfügung stehen für einen großen Markt samt Zufahrten und Parkplätzen. Nach Angaben von Edeka gegenüber der MAZ werden rund 7000 Quadratmeter benötigt.

Zusätzlich in den Blickpunkt gerückt und in das Konzept aufgenommen wurde jetzt ein Areal an der Stadtmauer hinter dem Kindergarten „Spielkiste“. Dort würden nach Angaben des Bürgermeisters spontan gut 8500 Quadratmeter zur Verfügung stehen auf dem Areal der zum Jahresende schließenden Gärtnerei. „Die Eigentümerin wäre damit einverstanden und zwei der drei Grundstücke gehören der Kommune“, erklärte Knape.

Machbarkeitsstudie als zweiter Schritt

Als nächster Schritt zur Umsetzung des Handelskonzeptes soll eine Machbarkeitsstudie zu den Potenzialflächen auf den Weg gebracht werden. Dabei soll erneut eine Steuerungsgruppe mit Vertretern der Verwaltung, Abgeordneten sowie Experten von Handelsverbänden helfen.

Diverse Stadtverordnete plädierten dafür, die Handelsstruktur von der Altstadt aus zu entwickeln. Andere sehen in dem Konzept eine Verhinderung der Ansiedlung neuer Supermärkte.

Wie der Bürgermeister klarstellte, beziehe sich die Experten-Empfehlung für die Altstadt nur auf den Lebensmittelhandel. „Autohäuser, Baumärkte, kleinere Nahversorger etc. sind durchaus auch an anderen Stellen möglich.“ So gebe es bereits Gespräche zum Umzug des Bau- und Gartenmarktes auf das Areal des ehemaligen Fahrzeugwerkes, so Knape.

Investoren enttäuscht vom Beschluss

Mehrere Vertreter der möglichen Investoren aus beiden Unternehmen des Lebensmittelhandels hatten die ausführliche Debatte am Montagabend vor Ort verfolgt.

„Wir haben Verständnis für die Intention der Stadtverordneten, mit einer gezielten Ansiedlung die Innenstadt zu stärken“, heißt es von Edeka. „Jedoch stehen leider keine geeigneten Flächen zur Etablierung eines Vollsortimenters zu Verfügung, um die im Einzelhandelskonzept aufgezeigte Angebotslücke zu schließen“, sagt Sprecherin Julia Katharina Simon am Dienstag auf Anfrage der MAZ.

Weiterhin interessiert

Diverse Standorte in der Altstadt, einschließlich der neuen Fläche hinter der Kindertagesstätte seien von ihrem Unternehmen bereits geprüft worden. „Daher bedauern wir die Entscheidung, sind jedoch weiterhin an einer Etablierung eines innenstadtnahen, modernen und qualifizierten Vollsortimenters in Treuenbrietzen sowie an geeigneten Flächen interessiert“, erklärt die Edeka-Sprecherin.

Festhalten an seinen Plänen für einen „zukunftsfähigen Neubau mit einem modernen Erscheinungsbild, besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise“, will auch der Handelskonzern Lidl. Das hat Sprecherin Isabel Lehmann am Dienstagabend mitgeteilt auf MAZ-Anfrage. Geplant sei ein Sortiment mit rund 3800 Einzelartikeln. Zum weiteren Vorgehen könne das Unternehmen aktuell aber „keine Angaben“ machen, so Lehmann.

Das Einzelhandelskonzept für Treuenbrietzen ist im Internet nachzulesen in den Unterlagen zur Sitzung der Stadtverordneten vom 16. Dezember.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Wachs