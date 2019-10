Essen für Schulen und Kitas bleibt heißes Thema

Treuenbrietzen

Mit großem Aufwand war in Treuenbrietzen über Monate nach neuen Wegen für die Essenversorgung aller kommunalen Schulen und Kindergärten gesucht worden. Jetzt gibt es eine Übergangslösung mit einem neuen Verfahren jedoch mit dem bisherigen Catering-Unternehmen. „ Cook and Chill“ – zu Deutsch „Kochen und Genießen“ – heißt das favorisierte Verfahren. Das herkömmlich zentral gekochte Essen wird gekühlt angeliefert an die Abnehmer und dort vor der Ausgabe tischfertig erhitzt.

Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung

Seit Januar begleitet eine Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung aus Vertretern der Elternschaft, der Pädagogen sowie der Stadtverwaltung das neue Modell.„Bisher gab es keine negativen Rückläufe“, sagt Franziska Brocksch, die Sprecherin des Rathauses. Sie betreut allgemein auch diverse Verfahren zur Bürgerbeteiligung in der Stadt.

Diese hatte es auch zum Thema Essenversorgung intensiv gegeben seit November 2017. Damals war eine Steuerungsgruppe gegründet worden. Rund 800 Fragebögen wurden verteilt, um herauszufinden, welche Erwartungen die verschiedenen Konsumenten an das Gemeinschaftsessen haben.

Gut die Hälfte ist versorgt In Treuenbrietzen war Ende 2017 von der Steuerungsgruppe erhoben worden, wie die Versorgung mit Mittagessen in Kitas und Schulen läuft. Demnach bekamen 435 der insgesamt rund 800 Kindergartenkinder und Schüler ein Mittagessen serviert. Somit lag der Versorgungsgrad insgesamt bei rund 54 Prozent. Von der Firma „ Sodexo“ wurden drei der sechs kommunalen Einrichtungen mit 235 Portionen versorgt. An der Grundschule wurden damals täglich rund 150 Essen ausgegeben. Zur Kita nach Marzahna wurden 45 und zum Gymnasium zwischen 35 und 40 Portionen geliefert.

Handlungsbedarf gab es, weil der Mietvertrag für die seit Jahren von der Firma Sodexo betriebene Küche in einem Trakt der Aula an der Grundschule „ Albert Schweitzer“ zum Jahresende 2018 im gegenseitigen Einvernehmen ausgelaufen ist.

Schulküche planmäßig ausgezogen

„Die Küche ist seit Januar planmäßig geräumt“, bestätigt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Mittwoch gegenüber der MAZ. Dort wären hohe Investitionen nötig gewesen, um neueste Auflagen für eine Gemeinschaftsküche zu erfüllen. Zudem plant die Stadt den Abriss des Aula-Traktes samt Nebengebäuden.Er soll Platz machen für den IKTB-Neubautrakt für Angebote zu Integrierten Kindertagesbetreuung der Grundschule.

Geliefert wird das Essen für die Grund- und die Gesamtschule sowie den Kindergarten in Marzahna nun zunächst weiterhin von der Firma Sodexo. Der Dienstleister ging für vier Jahre als Partner aus einer Ausschreibung hervor, die von der Stadt Treuenbrietzen gestartet worden war zur weiteren Essenversorgung. Dabei flossen die Wünsche aus der umfangreichen Bürgerbeteiligung mit ein. Gesonderte Fragebögen für Schüler, Eltern und Lehrer waren an alle sechs kommunalen Einrichtungen verteilt und nach einem insgesamt guten Rücklauf ausgewertet worden.

Schnell heruntergekühlt

Bei „ Cook and Chill“ werden die Speisekomponenten auf herkömmliche Weise in einer Zentralküche zubereitet und gegart, dann aber innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur von unter vier Grad gekühlt. Derart schnell gekühlte Speisen können bei ununterbrochener Kühlkette bis zu vier Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden. Das Essen wird unmittelbar vor der Ausgabe vor Ort wieder fertig erwärmt.

Die seit 2017 tätige Steuerungsruppe hatte ursprünglich den Auftrag, die Essenversorgung in der Stadt insgesamt auf den Prüfstand zu stellen und womöglich für alle Einrichtungen neu zentral zu organisieren. Die Übergangslösung seit Januar greift zunächst nur für drei der sechs kommunalen Schulen und Kitas. Weiterhin selbst gekocht wird in den Tagesstätten „ Anne Frank“ und „Spielkiste“. Die Kinder der Tagesstätte „Kinderland“ in Pechüle bekommen ihr Essen von einer Gaststätte am Ort geliefert.

Prozess wird neu angestoßen

Insgesamt soll das Thema Essenversorgung in einem dieses Jahr wieder neu anzustoßenden Prozess gemeinsam mit der Steuerungsgruppe weiter betrachtet werden, heißt es im Bericht der Akteure. Begleitet werde dies weiterhin durch durch das Projekt „Transformbar“ zu mehr Bürgerbeteiligung. Berater der Kommune ist zudem die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Brandenburg.

Von Thomas Wachs