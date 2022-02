Fahrradkontrolle der Polizei in Treuenbrietzen entlarvt Drogenkonsumenten 

Treuenbrietzen

Ein Fahrradfahrer hat jetzt ein Ermittlungsverfahren zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals. Der Radler war am späten Donnerstagabend an der Leipziger Straße in Treuenbrietzen in eine Polizeikontrolle geraten.

Gegen 21.35 Uhr hatten Polizeibeamte den Fahrer nur gestoppt, weil er mit seinem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war. Auf Nachfrage, ob er bereits schon einmal Kontakt mit Betäubungsmitteln hatte, händigte er den Polizisten einen Grinder aus, also eine Mühle zum Zerkleinern von Kräutern und Pflanzenmaterial, die auch von Drogen-Konsumenten für die Einnahme von Cannabis genutzt wird.

Zudem hatte der Mann nach Angaben der Polizei vom Freitag eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz dabei.

„Diese Substanz wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, teilt Birgit Westphal vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg der MAZ am Freitag mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ-online