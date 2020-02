Treuenbrietzen

In Treuenbrietzen wäre eine 78-Jährige am Freitagmittag fast Opfer von falschen Polizisten geworden. Sie gab beim Revier in Bad Belzig an, von einem Beamten angerufen worden zu sein. Angeblich seien Räuber in ihrer Nähe. Sie solle also ihr Vermögen prüfen, Geld von der Bank holen und auf weitere Anweisungen warten.

Die Bank hinterfragte jedoch den Auszahlungswunsch der Frau und verwies auf die Polizei – an die sich die Rentnerin dann auch wandte. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern – und mahnt, kein Geld, andere Vermögenswerte, Kontoverbindungen oder Passwörter herauszugeben.

