Feldheim lädt zur elektronischen Quiz-Tour durch energieautarkes Dorf

Feldheim

Eine spannende, neue sowie coronakonforme Beschäftigung auch während der Feiertage zu Weihnachten und Neujahr bietet das Neue Energien Forum Feldheim (NEFF) an. An der frischen Luft können Interessierte allein oder im engsten Kreise der Familie mit einem Actionbound auf einen elektronischen Rundgang gehen rund um das energieautarke Dorf.

Seit zehn Jahren autark

Seit zehn Jahre ist Feldheim ein Ort, der Strom und Wärme für Bürger und Betriebe selbst herstellt – erneuerbar und klimafreundlich aus Windkraft und Biomasse. Mit dem Actionbound als inzwischen weit verbreitetem allgemeinen Programm für Stadtführungen, lässt sich nun auch Feldheim erkunden.

Am NEFF startet nun ein Rundgang, der im Freien an den Anlagen der Energieerzeugung vorbeiführt. Besucher können sich dabei von ihrem Handy leiten lassen,wenn sie den Actionbound geladen und dort die Feldheimer Touren aufgerufen haben. „Das kleine Programm führt von Punkt zu Punkt und stellt an jeder Station eine Frage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten“, erklärt Initiatorin Barbara Ral, die Klimaschutz-Managerin für den Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Zwei Kilometer langer Lehr-Weg

Ob die Antworten richtig oder falsch sind, erfährt man direkt auf dem etwa zwei Kilometer langen und lehrreichen Weg. Nutzer sollten aber angesichts der Corona-Vorsorge „bitte großen Abstand zu den Menschen vor Ort halten“, so Barbara Ral. „Wir wollen ja niemanden durch ein spontanes Gartenzaungespräch anstecken“. Sonst müsse auch diese Aktion untersagt werden.

Barbara Ral ist Klimaschutz-Mangerin des Landkreises Potsdam Mittelmark. Sie bietet auch Führungen an im Feldheimer Energieforum. Quelle: Thomas Wachs

Die App „Actionbound“ ist in den Plattformen für alle Nutzer kostenlos. Die Rundgänge sind zu in der App zu finden unter dem Suchbegriff „Feldheim“. Es gibt einen Weg durch den Ort und einen durch die Ausstellung im Haus des Energieforums. Dies öffnet aber nur nach Anmeldung bei Barbara Ral.

Online-Wettstreit mit anderen

„Unterwegs möchte das Programm, dass man mit dem Handy ein Foto macht. Das kann man aber auch überspringen“, erklärt die Klimaschutz-Managerin. Auch das Hochladen der Daten am Ende der Tour geschehe freiwillig. Nötig sei dies nur, wenn die Spaziergänger ihre Ergebnisse mit anderen online vergleichen möchten.

„Man kann den Bound auch von zu Hause aus spielen, aber dabei geht doch einiges verloren“, erklärt Barbara Ral.

Auch über die Feiertage möglich

Wer lieber eine echte Begleitung möchte für die Feldheim-Touren, kann sich bei der Klimaschutz-Managerin anmelden. Auch über die Feiertage. Besuche der Ausstellung, des Rundganges und eines Windrades sind möglich nur mit Anmeldung, nur für eine Familie gleichzeitig sowie mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung. „Große durchlüftete Räume und Desinfektionsmittel stehen bereit“, erklärt Ral.

Zu erreichen ist Barbara Ral unter 0151/28865756.

Von Thomas Wachs