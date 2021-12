Treuenbrietzen

Für das Frohnsdorfer Funkloch fand Jens Heinze, Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark, deutlich Worte der Kritik: „Es ist eine Frage der Zeit, bis aufgrund dessen ein Mensch zu schaden kommt!“ Das sagte Heinze am Montagabend in der Treuenbrietzener Stadtverordnetenversammlung.

Anlass seiner Verärgerung ist die seit Jahren laufende Diskussion, an welcher Stelle ein Funkmast errichten werden soll, der das Frohnsdorfer Funkloch schließt. In eben jenem Funkloch steckten am vergangenen Samstag die Einsatzkräfte, die zum Wohnhaus-Brand in den Treuenbrietzener Ortsteil berufen worden waren.

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

Die Feuerwehrfrau und CDU-Stadtverordnete Anja Schmollack teilt Heinzes Kritik: „Im August 2018 brannte der Wald rund um Frohnsdorf. Abgesehen von fehlendem flächendeckenden BOS-Digitalfunk, war auch der fehlende Mobilfunk eines der großen Probleme zur Waldbrandbekämpfung. Eine Situation, die uns Rettungskräfte in ernste Gefahrensituationen brachte“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. Ihrer Auffassung nach könnte der Turm längst stehen.

Lesen Sie auch Komplette Rolle rückwärts im Frohnsdorfer Funkturm-Streit

Von MAZ