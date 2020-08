Feuerwehr rückt zu Brand in alter Lagerhalle aus

Ein Großaufgebot von 45 Feuerwehrleute ist am Dienstagabend in Treuenbrietzen ausgerückt. Neben einem Supermarkt war ein Brand in einer alten Lagerhalle zu bekämpfen. Und das nicht zum ersten Mal.

Zu eine Lagerhalle am Supermarkt in Treuenbrietzen rückten Feuerwehren am Dienstagabend an. Quelle: Thomas Wachs