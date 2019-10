Finanzierung für Ausbau der Gesamtschule nicht gesichert

Treuenbrietzen

Der Andrang der Schüler hält an. Die Zeit drängt. Für die neue Gesamtschule mit Abiturstufe in Treuenbrietzen muss dringend ein Erweiterungsbau her. Das war schon mit dem Start der neuen Bildungsstätte zum Schuljahr 2018/19 klar. Doch ist aktuell weiter unklar, wie das mit rund 3,2 Millionen Euro kalkulierte Projekt finanziert werden soll. Im Finanzplan der Kommune klafft eine Lücke von gut zwei Millionen Euro.

Die Stadt Treuenbrietzen als Träger der parallel zum nun auslaufenden Gymnasium „Am Burgwall“ an den Start gebrachten neuen Schulform habe ihre Vorarbeiten erledigt, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Nach gut 15 Monaten Vorbereitung und Planung liege seit Mitte September die Baugenehmigung vor für den Ausbau des Hauses III an der Burgwallstraße.

Erste riesige Hürde genommen

Der Bauantrag war im Dezember 2018 eingereicht worden. „Wir freuen uns, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark uns in unseren Bemühungen unterstützt und die Baugenehmigung mit Bescheid vom 9. September erteilt hat. Damit ist eine weitere, riesige Hürde genommen“, so Knape.

Er fürchtet allerdings um das Gesamtprojekt. Denn da die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt ist, kann nicht mit den Bauarbeiten begonnen werden. Über einen Fördermittelbescheid aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes liegt der Stadt bislang lediglich eine Förderzusage für rund 1.15 Million Euro vor. „Aufgrund der aktuellen Haushaltslage in der Stadt Treuenbrietzen kann das Geld aber noch nicht abgerufen werden, da die Entscheidung über die Bereitstellung der notwendigen Eigenmittel noch aussteht“, heißt es aus dem Rathaus. Die Gesamtkosten wurden in einer ersten Berechnung auf circa 3,25 Million Euro kalkuliert allein für die Gesamtschule.

Ausgebaut und erweitert werden soll das alte Haus 3. Quelle: Thomas Wachs

Zur Deckung der Differenz hat die Kommune in ihrem zur Genehmigung eingereichten Haushaltsplan zwei Varianten ins Auge gefasst. Eine sieht eine Kreditaufnahme vor für die gut zwei Millionen Euro. Diese jedoch gilt bei der Kommunalaufsicht des Landkreises sowie beim Innenministerium des Landes als nicht als genehmigungsfähig. Denn die Kommune hat seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt. Ein Sicherungskonzept ist seither ununterbrochen üblich.

Stadt finanziell angeschlagen

Die zweite erhoffte Schiene zu Finanzierung der Schulprojekte ist eine Förderung aus dem Ausgleichsfonds des Landes für Not leidende Kommunen. Über beide Wege ist jedoch bislang von den Behörden nicht entschieden worden.

„Wir warten nun täglich auf eine Entscheidung vom Land und vom Kreis, um endlich loslegen zu können“, sagt Michael Knape der MAZ. Er fürchtet inzwischen, „dass wir im schlimmsten Fall auch die zugesagte KIP-Förderung wieder verlieren könnten“. Sie sei bereits einmal verlängert worden. „Nun läuft die nächste Frist am 31. Oktober ab“, erklärt der Bürgermeister.

Gescheitert war zuletzt der Versuch der Stadt, die ihren fast 2000 Hektar umfassenden Stadtwald verkaufen wollte, um sich die Eigenanteile für ihre diversen Bauprojekte im Bildungsbereich leisten zu können. Denn über die Gesamtschule hinaus gibt es es auch Projekte zur Erweiterung von Kindergärten sowie den Neubau der Integrierten Tagesbetreuung an der Grundschule, für den inzwischen ebenfalls eine Baugenehmigung vorliegt.

Schülerzahlen steigen planmäßig

Groß ist der Handlungsbedarf für die Gesamtschule. Die Schülerzahlen sind erwartungsgemäß gestiegen. Derzeit wird in der Schule in jeweils fünf Zügen der siebten und achten Klassen unterrichtet. In der neuen Schulform sind das je Jahrgang rund 130 Schülerinnen und Schüler. Zuzüglich der letzten Gymnasiasten lernen aktuell insgesamt 403 Schüler am Burgwall.

Der Schulentwicklungsplan des Landkreises sowie die Kommune sehen für die Gesamtschule auch künftig eine Vier- bis Fünfzügigkeit vor. Dringend mehr Platz benötigt wird daher, um alle Klassen unterrichten zu können.

Ein Zug weniger im nächsten Jahr

Wegen der Bauproblematik tritt der Schulträger zunächst auf die Bremse. „Zum Schuljahr 2020/2021 wird der Jahrgang der neuen siebten Klassen entsprechend nur mit vier Klassen starten können“, heißt es aus dem Rathaus. Schon für dieses Jahr war ein Auswahlverfahren nötig wegen der großen Nachfrage.

Um mehr Räume zu schaffen, und ab 2021/2022 gemäß Schulentwicklungsplan auch wieder eine Fünfzügigkeit der siebten Klassen gewährleisten zu können, soll das Haus III in der Burgwallstraße schnellstmöglich modernisiert und um einen Anbau erweitert werden. „Unser Ziel ist es, ab 2024 die Beschulung von mehr als 600 Schülerinnen und Schüler sicher gewährleisten zu können“, teilt der Bürgermeister mit.

„Dafür müssten wir jetzt aber anfangen zu bauen“, so Knape. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind startklar mit der Planung. Wir könnten die Ausschreibungen der Bauleistungen sofort beginnen“, sagt der Verwaltungschef gegenüber der MAZ.

