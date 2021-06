Tiefenbrunnen

Großer Schreck in der heißen Mittagsstunde: Am Freitag gegen 13 Uhr sind Kräfte der Feuerwehren aus dem Raum Treuenbrietzen zu einem Brand am Wald gerufen worden. An der Bundesstraße 102 in der Nähe von Tiefenbrunnen war am Abzweig nach Klausdorf ein Stück Waldboden in Brand geraten.

„Auf einer Fläche von circa einem Quadratmeter brannten der Boden sowie ein Baumstumpf“, berichtet Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehren in Treuenbrietzen, gegenüber der MAZ. „Zum Glück zeigte sich vor Ort kein größerer Brand sondern eine sehr übersichtliche Lage“, sagt Schega.

Mehrere Wehren alarmiert

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bardenitz konnten das kleine Feuer schnell in den Griff bekommen. Angesichts des Einsatzstichwort „Waldbrand“ waren allerdings auch schon weitere Kräfte aus Feuerwehren in Treuenbrietzen, Niebel, Frohnsdorf und Marzahna gerufen worden gemäß der automatischen Alarmierung. „Sie konnten den Einsatz jedoch wieder abbrechen noch auf der Anfahrt“, sagt Philip Schega.

Zur Ursache des Feuers am Straßenrand liegen keine konkreten Hinweise vor. Immer wieder komme es jedoch vor, dass unvorsichtige Kraftfahrer glühende Zigarettenreste aus Fahrzeugen werfen.

Philip Schega ist Sprecher der Feuerwehren von Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Dies ist nicht nur angesichts der aktuell höchsten Waldbrandwarnstufe 5 ein grober Unfug“, sagt Feuerwehrsprecher Philip Schega. „Aus kleinsten Flammen kann schnell ein großer Waldbrand entstehen mit fatalen Folgen angesichts der aktuell sehr hohen Hitze und Trockenheit in den Wäldern.“ Der Feuerwehr-Sprecher warnt ausdrücklich davor, in der Nähe von Wäldern mit Feuer zu hantieren, zu rauchen oder zu grillen.

Von Thomas Wachs