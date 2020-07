Felgentreu

Andreas Meißner erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. „Hier ist das Feuer über den Schutzstreifen gesprungen“, sagt er und deutet auf die andere Seite des kahl geschlagenen, sandigen Geländes. Vor allem Birken stehen dort. Ihre Stämme sind kaum dicker als ein Arm und die Pflanzen nur wenige Meter hoch. „Niemals hätten wir gedacht, dass sie so stark brennen können“, sagt Meißner. Ein Projekt soll helfen, in einigen Jahrzehnten solche Katastrophen zu vermeiden. Nach wochenlangen Vorbereitungen geht es in diesem Monat endlich los auf den Waldbrandflächen bei Felgentreu.

„Der organisatorische Aufwand für das Forschungsprojekt ist immens“, sagt Meißner. 16 Korridore haben die Forscher abgesteckt: zehn auf dem alten Truppenübungsplatz Jüterbog-West und sechs im Wald bei Treuenbrietzen. Wo genau, soll geheim bleiben, damit Waldbesucher die Ergebnisse nicht gezielt verfälschen können. Noch im Sommer beginnen die Forscher, unter anderem von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, dem Landeskompetenzzentrum Forst und der Uni Potsdam mit ihrer fünf Jahre langen Arbeit.

Verschiedene Thesen zum Ergebnis des Forschungsprojekts

Was am Ende des Fazit des millionenteuren Projektes sein wird? Dazu hat jeder Forscher seine eigene These. Auch Wildnis-Experte und Stiftungsleiter Andreas Meißner. „Die Natur ist fitter als wir denken“, sagt er.

Das beste Ergebnis, das am Ende des Projektes stehen könnte, sieht für ihn folgendermaßen aus: Im verbrannten Wald wachsen die ersten Bäume wieder, ohne dass der Mensch dort eingegriffen hat. Meißner vermutet, das werden zunächst nur Birken und Pappeln sein. Die verbrannten, bis zu 110 Jahre alten Kiefernwälder werden so schnell nicht nachwachsen. „Ein sichtbarer Erfolg wird auf den Wildnisflächen sicher längern dauern, aber er wird nachhaltig sein“, prognostiziert Meißner.

Monokultur und Mischwald im Wechsel

Um das Ergebnis professionell einordnen zu können, sieht es auf den übrigen Projektflächen ganz anders aus. Rund zehn Kilometer Luftlinie vom Wald bei Felgentreu entfernt haben sich die Besitzer für einen anderen Weg der Aufforstung entschieden. Wo es 2018 nahe Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) tagelang brannte, ist der Wald gerodet und neue Bäume sind angepflanzt worden. Auch hier versucht man es mit verschiedenen Alternativen – mal Monokultur, mal Mischwald, aber immer von Menschenhand gepflanzt.

Wildnis-Fachmann Meißner hat eine klare Meinung dazu. Für ihn war die Rodung ein Fehler. „Der Wind hatte leichtes Spiel, weil ihn keine Bäume mehr aufhalten. Er hat auch noch den letzten Rest der meist verbrannten Humusschicht weggeweht“, sagt er. Jahrzehnte würde es dauern, so Meißner, bis sich diese nährstoffreiche Schicht von selbst neu bildet, in der sich das Bodenleben maßgeblich abspielt.

Keine Rodung auf Wildnisflächen

Auf den Wildnisflächen gibt es deshalb keine Rodung. Wenn die verbrannten Bäume in den nächsten Jahren umfallen, werden alte, einst forstwirtschaftliche Waldwege verschwinden, sagt Meißner, aber die Baumstämme bieten auch die neue Basis für die verletzte Humusschicht.

Wie diese Schicht eigentlich aussehen müsste, zeigt eine weitere Projektfläche nahe Felgentreu. „Hier hat es nicht gebrannt“, sagt Meißner. „Das Projekt braucht diese Fläche, damit wir sehen, wie ein Wald ohne Feuer aussieht und sich entwickelt.“ Deshalb wird auf diesem Korridor auch alles ganz genauso erforscht und dokumentiert wie auf den Brandflächen: Der Zustand der Bäume wird festgehalten, die Regenmenge gezählt, Pilze gesichtet und Insekten aufgelistet.

Letztere interessieren Meißner ganz besonders. Schädlinge, wie sie viele benachbarte Waldbesitzer nun fürchten, gibt es für ihn nicht. „Nur Nutzer“, sagt er. Die Käfer nagen am Totholz und besiedeln deshalb vor allem geschwächte Wälder. Dass sie nun auch in die nahe gelegenen Privatwälder überspringen, hält Meißner für unwahrscheinlich. Das hätten die Erfahrung auf anderen abgebrannten Wildnisflächen gezeigt. „Auch deshalb freue ich mich auf das Forschungsprojekt“, sagt Meißner, „nun können wir solche Fragen klären.“

„Einen Worst Case gibt es nicht“

Eine Garantie für seine Thesen kann und will Meißner jedoch nicht geben. „Einen Worst Case gibt es bei diesem Projekt aber nicht“, erklärt der Chef der Stiftung Naturlandschaften, der auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz über 7000 Hektar gehören. „Spannend wäre es, zu sehen, wie der Wald in 150 Jahren aussieht“, sagt er.

Vorher muss fleißig gearbeitet werden. Im Juli beginnen die ersten Messungen. „Beispielsweise werden Klima-Instrumente aufgestellt“, erzählt Meißner, „und Fallensysteme für die Käfer angebracht.“

Gleichzeitig arbeitet die Stiftung auch am Waldbrandschutz weiter. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel neue Löschbrunnen in Betrieb genommen und die Wundstreifen erweitert. Um einige Forschungsflächen begehbar zu machen, werden voraussichtlich im Herbst zudem weitere Wege entmunitioniert.

