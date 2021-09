Freies Lernen nach Montessori: Eltern wollen neue Grundschule in Treuenbrietzen gründen  

Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen soll bald eine weitere Grundschule haben. Das schwebt zumindest einer Eltern-Initiative vor. Die Akteure um Stefanie Gehricke-Jeschke, Mara Azer und Miriam Opitz möchten eine zunächst kleine Bildungsstätte aufbauen, die nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik arbeitet.

Große Resonanz für neue Idee

Dazu wollen die Initiatorinnen in diesem Jahr noch einen Trägerverein gründen, der die Schule aufbauen und künftig als private Einrichtung betreiben soll. „Wir haben nach Gesprächen mit anderen Eltern einen großen Bedarf für ein alternatives und ergänzendes Bildungsangebot zur herkömmlichen Schule festgestellt“, erklärt Stefanie Gehricke-Jeschke. Die 40-jährige Grafikdesignerin ist selbst Mutter zweier Kinder im Kita-Alter.

Lehrerin schon mit im Boot

Mara Azer (35), die vor einem Monat ihr erstes Kind geboren hat, bringt als ausgebildete Lehrerin pädagogischen Sachverstand mit für das Konzept der neuen Schule. „Wir haben schon erste Kontakte zu anderen Pädagogen, die sich vorstellen könnten, in unserer Schule zu arbeiten“, erklärt die 35-Jährige gegenüber der MAZ.

Zunächst gehe es um einen mindestens einzügigen Start mit einer Klasse. Dazu werden zwei bis drei Pädagogen benötigt. Allerdings nicht in Vollzeit. Auf die Fahne geschrieben haben sich die Initiatorinnen neben der naturnahen Bildung auch die Förderung von Vielfalt mit Inklusion und Migration. Im Mittelpunkt stehe ein begleitetes, selbstbestimmtes Lernen nach dem Prinzip der Montessori-Pädagogik und deren Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“.

Neues Konzept seit 100 Jahren Die Montessori-Pädagogik ist von der Italienerin Maria Montessori ab 1907 entwickelt worden. Das Konzept wird auch in Deutschland heute an zahlreichen Montessori-Kindergärten und -Schulen angewendet. Es deckt die Zeitspanne vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen ab. Die Bildungsform beruht auf dem Bild des Kindes als „Baumeister seines Selbst" und verwendet deshalb zum ersten Mal die Form des offenen Unterrichts und der Freiarbeit. Die Beobachtung des Kindes soll Lehrende dazu führen, geeignete didaktische Techniken anzuwenden, um den Lernprozess optimal zu fördern. Als Grundgedanke der Montessoripädagogik gilt die Aufforderung „Hilf mir, es selbst zu tun".

Angeboten werden soll ferner eine gesunde Ernährung mit regionaler Vollwertküche. Zudem sollen Biodiversität sowie die Kooperation mit der Naturwacht und den beiden Naturparks im Umfeld der Stadt die Bildung und Entwicklung der Kinder nachhaltig fördern.

Ganzheitliche Welterkundung

Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, regionale und globale Zusammenhänge zu verstehen und selbst zu stärken bei einer „ganzheitlichen Welterkundung“, heißt es in den Konzept-Ideen der Schulgründerinnen. Auch ein Schulgarten ist geplant.

Obwohl die angestrebte Bildungsform ein freieres Lernen beinhaltet, bleibe der Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg auch für die Schule in freier Trägerschaft verbindlich. „Zur sechsten Klasse und dem Übergang in eine weiterführende Schule müssen alle Junge und Mädchen ja dann das Gleiche können“, erklärt Lehrerin Mara Azer.

Maria Montessori hat ab 1907 ihr eigenes Bildungskonzept entwickelt. Quelle: MAZ-Archiv

Anknüpfungspunkte für eine Montessori-Pädagogik in Treuenbrietzen sehen die Initiatorinnen auch durch die lange bestehende Städtepartnerschaft mit der Kommune Chiaravalle in Italien. Sie ist der Geburtsort von Maria Montessori, der Gründerin der gleichnamigen Pädagogik-Sparte.

Sonderweg zur Finanzierung

Für die Finanzierung der freien Montessori-Schule könne die Eltern-Initiative allerdings zunächst in den ersten drei Jahren laut Brandenburger Schulgesetz nicht auf staatliche Zuschüsse zurückgreifen. „Sie fließen erst nach dieser Zeit für etablierte Bildungsstätten“, erklärt Mara Azer.

Daher planen die Treuenbrietzener Initiatorinnen den Start mit Hilfe von Spenden sowie Bürgschaften für Kredite. Zudem werden Elternbeiträge als Schulgeld fällig, „die jedoch nach dem Familieneinkommen sozialverträglich gestaffelt werden sollen“, erklärt Mara Azer.

Offen für weitere Ideen

„Wir sind offen für weitere Ideen und Mitstreiter nicht nur aus dem Bereich von Eltern“, sagt Stefanie Gehricke-Jeschke. Ziel der Akteurinnen sei es „keine elitäre Schule aufzubauen, sondern ein alternatives Angebote zu machen“. Dazu sei auch im Hinblick auf die anhaltenden Platzprobleme in der Grundschule „Albert Schweitzer“ und deren Hort eine Kooperation mit der Stadt als Träger der staatlichen Schule geplant.

Lernen im „grünen Klassenzimmer“

Im Moment laufe die Suche nach einem passenden Grundstück für das mit viel Naturaktivitäten und dem Lernen im „grünen Klassenzimmer“ verbundene Konzept. Einige Gespräche habe es schon gegeben.

Lernen auch mit der Natur gehört zum Konzept von Montessori-Schulen, wie sie nun auch in Treuenbrietzen geplant ist. Quelle: dpa/Martin Schutt

Auch stehen die Initiatorinnen nach ihren Angaben bereits im regen Austausch mit Betreibern anderer privater Schulen im Land. So auch mit der Freien Schule Fläming in Bad Belzig. Sie hat über die schon länger betriebene Grundschule hinaus nun auch eine Oberstufe an den Start gebracht.

Start in zwei Jahren

Für Treuenbrietzen visieren die Organisatorinnen den Start der freien Montessori-Grundschule zum Schuljahr 2023/24 an. „Vorher wird das alles mit der noch umfangreichen Vorbereitung wohl nicht zu schaffen sein“, erklärt Stefanie Gehricke-Jeschke am Mittwoch gegenüber der MAZ.

