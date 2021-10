Treuenbrietzen

Personalmangel ist längst auch in Krankenhäusern ein weiter wachsendes Problem. Die Johanniter-Kliniken Treuenbrietzen versuchen daher schon seit Jahren, aus eigener Kraft gegenzusteuern mit einer Ausbildung an der hauseigenen Pflegeschule.

Dort haben kürzlich nun 14 Absolventinnen und Absolventen – darunter acht junge Männer und sechs Frauen – des Jahrganges 2018 ihre Abschlusszertifikate als Gesundheits- und Krankenpflegende erhalten. Das erfolgreiche Ausbildungsende ist traditionell mit einer Festveranstaltung und einer Abschlussandacht gefeiert worden.

Nach drei Jahren Ausbildung mit 2100 Unterricht an der Pflegeschule und 2500 Stunden praktischer Ausbildung starten die Absolventen nun in ihr Berufsleben. Das Johanniter-Krankenhaus hatte ihnen schon im Vorfeld zugesichert, jeden zu übernehmen, der seine Prüfungen meistert.

Alle haben Prüfungen bestanden

Tatsächlich haben alle bestanden, die zu den Prüfungen angetreten waren. Zehn der 14 Absolventen entschieden sich direkt für einen Arbeitsvertrag mit ihrem bisherigen Ausbildungspartner im örtlichen Krankenhaus.

Drei weitere Azubis werden aus persönlichen Gründen erst noch in circa sechs Monaten ihre Ausbildung beenden. „Ein vierter wird wahrscheinlich zurückkehren im nächsten Jahr, wenn er seine Ausbildung als Rettungssanitäter absolviert hat“, teilt Krankenhaus-Sprecherin Ina Tessnow mit.

Coronazeit macht Bedarf deutlich

Alle Absolventinnen und Absolventen der Pflegeschule werden dringend gebraucht. Wie groß der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegefachkräften ist, habe nicht zuletzt die Coronazeit gezeigt. Sie habe einen großen Zeitraum der drei Lehrjahre des aktuellen Abschlussjahrganges maßgeblich geprägt.

Gabriele Unger ist Leiterin der Pflegeschule des Krankenhauses Treuenbrietzen. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

„Die hohe Belastung haben die meisten Schülerinnen und Schüler dieses Jahrganges offenbar aber gut verkraftet“, sagt Schulleiterin Gabriele Unger. „Eine höhere Fluktuation oder eine verstärkte Abbrecherquote beobachten wir an unserer Schule seit Corona nicht“, erklärt sie.

Mehr Bewerbungen als in Vorjahren

Vielmehr gebe es eine positive Entwicklung in die andere Richtung. „Wir haben für das neue Ausbildungsjahr sogar mehr Bewerbungen als in den Vorjahren verzeichnet“, so Unger. „Darüber sind wir sehr erfreut“, sagt die Diplom-Medizinpädagogin.

Bereits jetzt gehe der Blick ein Jahr voraus. Im nächsten Ausbildungsjahr, das am 1. Oktober 2022 starten soll, werden 24 Ausbildungsplätze an zukünftige Pflegefachkräfte vergeben. Bewerbungen nimmt die Pflegeschule am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ab sofort entgegen. Sie können online erfolgen oder per E-Mail über ausbildung@trb.johanniter-kliniken.de.

Von Thomas Wachs