Gut und rüstig eingerichtet im Rentenalter hat sich inzwischen der Siedlerverein Frohnsdorf. Trotz ihrer nun 70 Jahre ist die Truppe noch immer vielseitig aktiv. Kein Fest läuft in dem Treuenbrietzener Ortsteil, das nicht von Aktiven des Vereins – meist in Kooperation mit Feuerwehr und Ortsbeirat – organisiert wird. Das Siedlerheim am Ortseingang ist Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens.

Am Sonnabend nun feiert der Siedlerverein sich und seine sieben Jahrzehnte mal selbst. Alle Ortsbewohner und Gäste sind eingeladen zur großen Jubiläumsparty. Ohnehin gehören die meisten der rund 385 Einwohner dem Siedlerverein an, der von Peter Müller geleitet wird. Er hat gut 85 Mitglieder. „Das allerdings bezieht sich bei uns immer auf die ganzen Haushalte“, erklärt Andreas Fetz vom Vorstand des Siedlervereins.

Prosit Partnerschaft: Auch der Vorsitzende Peter Müller (li.) und Ronald Wäsch vom Siedlerverein Frohnsdorf freuen sich auf das Jubiläumsfest mit Frohnsdorfern aus dem Altenburger Land. Quelle: privat

Er und seine Mitstreiter freuen sich vor allem auch auf die Jubiläumsgäste aus 240 Kilometern Entfernung. Aus Frohnsdorf im Landkreis Altenburger Land in Thüringen reist ein ganzer Reisebus an in den Fläming. Die Namensvettern pflegen seit drei Jahren eine Partnerschaft zwischen den Bewohnern.

„Die Thüringer bringen ihre eigene Schalmeien-Kapelle mit, darauf freuen wir uns schon“, erzählt Andreas Fetz. Als Dank hat der Siedlerverein eine Kremserfahrt organisiert durch das Nieplitztal bei Frohnsdorf. Zudem spielen die Seydaer Musikanten auf zur Kaffeetafel. Am Abend dann sorgt ein Alleinunterhalter von der Ostseeküste für Live-Musik und Disco im Festzelt.

Chronistin Bärbel Belitz hat eine Ausstellung zur spannenden Historie Frohnsdorfs und seines Siedlervereins vorbereitet. Quelle: Thomas Wachs

Bärbel Belitz indes kann viele interessante Fakten beisteuern aus der Geschichte des alten Frohnsdorfs, die Jahrhunderte zurück reicht, sowie zur Historie der 1936 in einem Schlag neu errichteten Siedlung, die heute den Ortsteil prägt. Sie ist vor 83 Jahren fertiggestellt worden für Hunderte Bewohner, die Beschäftigte der Munitionsfabrik im nahen „Selterhof“ waren.

Drei Jahre nach dem Bezug der Einheits-Siedlung gründete sich in Frohnsdorf 1939 dann der Siedlerverein. Auch davon berichtet die Ausstellung mit historischen Dokumenten und Fotos, die Chronistin Bärbel Belitz für das Jubiläumsfest des Siedlervereins extra vorbereitet hat.

Entstanden aus einer Hühnerzucht

Der Verein hatte unmittelbar nach Gründung sein Spartenheim errichtet. Es entstand aus einer Aufzuchtstation für Hühner. Die Baracke wurde 1967/1968 durch einen massiven Bau ersetzt und später immer wieder aus- und umgebaut in Eigenleistung der Vereinsmitglieder.

Bis heute ist der Terminkalender voll mit den traditionell vom Verein veranstalteten Festen. Das reicht vom Knutfest, über Fasching, Osterfeuer und Sommervergnügen bis zur Halloween-Party und Weihnachtsfeiern.

Aus dem Erlös sowie den Einnahmen aus der Vermietung des Vereinsheimes mit voll eingerichteter Küche halten die Siedler ihr Haus gut in Schuss. Gründe genug also, am Sonnabend kräftig zu feiern.

Termin: Jubiläumsfest 70 Jahre Siedlerverein Frohnsdorf, Sonnabend, ab 12 Uhr, am Siedlerheim.

