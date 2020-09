Treuenbrietzen

Sportvereine der Stadt Treuenbrietzen und andere Mieter müssen ab Januar tiefer in die Kassen greifen. Für alle Nutzer der Stadt- und Sporthalle an der Burgwallstraße sowie für die Turnhalle an der Albert-Schweitzer-Schule sollen höhere Gebühren gelten. Das empfahlen die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses jetzt.

Verständigt hatten sich die Abgeordneten auf Erhöhungen auf niedrigem Niveau. Sie bedeuten aber fast eine Verdopplung der Sätze. Zuletzt hatte es im Jahr 2016 eine Anhebung der Nutzungstarife gegeben. Alle zwei Jahre ist eine Nachkalkulaktion vorgeschrieben. Sie ist nun mit den Nutzungsdaten und Kosten aus den Jahren 2018/19 erfolgt.

Am Wochenende teurer

Die Stadt berechnet für die kleine Turnhalle unter der Woche statt 2, 50 Euro künftig 4,50 Euro. Die Stadthalle steigt von drei Euro für ein Spielfeld und sechs Euro für die gesamte Halle auf 4,50 Euro beziehungsweise acht Euro. An den Wochenenden gelten höhere Stundensätze, „weil dort oft große Turniere und anderer Veranstaltungen stattfinden, für die Veranstalter auch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wie Startgelder oder Sponsoring nutzen können“, erklärte Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Schulische Veranstaltungen bleiben gebührenfrei.

Kosten noch lange nicht gedeckt

Nötig sei die Anhebung nun unter anderem auf Drängen des Landes Brandenburg sowie der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung. Denn im Gegenzug für Fördergeld, das die Kommune für den Ausbau von Schulen und Kitas benötigt, muss die finanziell angeschlagene Stadt ihre Satzungen für Gebühren und Steuern allgemein auf den Prüfstand stellen.

Auch für Aktivitäten der Schulen werden die Sporthallen in Treuenbrietzen stark genutzt. So wie hier bei einer Abitur-Abschiedsparty. Quelle: Thomas Wachs

Groß bleibt trotz der nun vorgesehenen Gebührenerhöhung das Defizit aus dem Betrieb der Sporthallen. Denn die Kosten wären nur voll gedeckt, wenn für die große Halle rund 90 Euro und für die kleine Halle knapp 30 Euro pro Stunde kassiert werden würden.

Meiste zeit für Schulsport

Insgesamt steuerte die Stadt nach der jüngsten Kalkulation rund 87.000 Euro pro Jahr dazu, die nicht über Einnahmen gedeckt sind. Zu mehr als 60 Prozent werden die Hallen für den Sport von Schulen und Kindereinrichtungen genutzt.

Allerdings verbesserte sich das Defizit. In der Kalkulation zur letzten Änderung für 2016 hatte es noch gut 100.000 Euro betragen. Grund sind gesenkte Betriebskosten, erhöhte Abschreibungen sowie verbesserte Zinszahlungen. „Doch sind auch Unterhaltungsarbeiten und Investitionen in die Ausstattung reduziert worden, was langfristig zum Problem wird“, erklärt Sandra Hoedt, die im Rathaus die Kalkulation für die Sporthallen erstellt hat.

Abgeordnete zwischen Baum und Borke

Anja Schmollack ( CDU) sah sich „zwischen Baum und Borke, weil wir einerseits den Haushalt für die Stadt im Blick haben müssen.“ Andererseits „sollten die Gebühren nicht drastisch erhöht werden, um nicht Familien und Menschen mit geringen Einkommen abzukoppeln vom Vereinssport“, sagte die Abgeordnete.

Edith Rettschlag (BIV) hielt „die moderate Anpassung nach fünf Jahren“ für verträglich. Peter Gronemeier (TBV) verwies auf Anhebungen bei Zuschüssen für Familien und Gehaltsanpassungen.

Vereine vorab nicht beteiligt

Michael Kaiser, der Vorsitzende der Turnsportvereins Treuenbrietzen (TSV), hätte sich gewünscht, „dass wir Vereine vorher wieder in die Debatte um neue Gebühren eingebunden worden wären“. Bei der letzen Anhebung habe der Verein mit rund 400 Mitgliedern und den vier Sektionen Fußball, Schwimmen, Tischtennis und Zumba die Mitgliedsbeiträge anheben müssen. „Ob das nun auch nötig wird, müssen wir sehen“, so Kaiser.

Carsten Lehmann, der Vorsitzendes des Männerturnvereins 1861 (MTV) mit mehr als 400 Mitgliedern, hält die geplante Anhebung der Gebühren für vertretbar. Eine Veränderung der gut zehn Jahre stabilen Beiträge sei aktuell nicht vorgesehen. Beim MTV zahlen erwachsene Mitglieder 36 Euro im Jahr und Kinder 15 Euro. Pro Jahr 21 Euro zahlen Rentner, Arbeitslose und Auszubildende.

Von Thomas Wachs