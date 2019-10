Brachwitz

Nur auf dem Sofa herumsitzen und Serien im Fernsehen schauen ist ihr Ding nicht. „Ich muss immer in Bewegung sein und was machen“, sagt Gerda Ruhle aus Brachwitz. Und so ist die rüstige Seniorin dort täglich zu sehen, wenn sie mit ihrem Fahrrad die Runden dreht.

Zwischen der Kriegsgedenkstätte mitten im Do...