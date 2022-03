Neben all ihren eigenen Sorgen und Ängsten haben die Schüler und Lehrer der Gesamtschule Treuenbrietzen vor allem einen Wunsch: Sie wollen den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, helfen.

Andreas Thiele (l.) und Anne Mortag waren an der Organisation des Thementags an der Gesamtschule Treuenbrietzen beteiligt, der sich mit dem Konflikt in der Ukraine beschäftigt hat. Quelle: Josephine Mühln