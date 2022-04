Gesamtschule Treuenbrietzen räumt Prämie ab für super viele Sportabzeichen

Treuenbrietzen

Auf sportlicher Ebene konnte die Gesamtschule Treuenbrietzen jetzt einen bundesweiten Spitzenplatz erringen. Beim Wettbewerb um die meisten Sportabzeichen landete die Bildungsstätte auf dem dritten Platz. Damit können sich Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler nun über eine Prämie in Höhe von 1000 Euro freuen.

Treuenbrietzen alljährlich Landessieger

Alljährlich ist die Schule bereits auf Landesebene Spitzenreiterin in Brandenburg beim Erwerb der Sportabzeichens. „Wir führen für alle Klassen jedes Jahr eigens einen Sportabzeichentag durch im Freibad sowie im angrenzenden Parkstadion“, erklärt Simone Balzer, die stellvertretende Schulleiterin.

Gemeinsam mit Kollegin Susann Gabor koordinieren die beiden Sportlehrerinnen den Tag für alle der aktuell 546 Schülerinnen und Schüler. Von diesen schaffen freilich nicht alle die Vorgaben für die Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze.

Wichtig für die Bewerbungsmappe

„Doch erreichen wir meist eine Erfolgs-Quote um die 90 Prozent“, so Balzer. Inzwischen sei das Sportabzeichen immer wichtiger auch für Bewerbungen der Schüler um Lehrstellen. „Viele Arbeitgeber schauen darauf“, sagt Susann Gabor.

Die Sportabzeichen gibt es in den Kategorien Gold, Silber und Bronze. Quelle: privat

Im Bundeswettbewerb, der alljährlich ausgelobt wird von der Sparkassen-Finanzgruppe, die seit 2008 Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes als Förderer des Leistungssports sowie auch Partner des Deutschen Sportabzeichens im Breitensport ist, gelang nun der dritte Platz in der Kategorie der Schulen bis 600 Schüler.

Auch herausragendes Engagement gewürdigt

Der Sportabzeichen-Wettbewerb würdige nicht nur sportliche Leistungen, sondern auch herausragendes Engagement, heißt es von der Sparkassengruppe.

„Beim Sportabzeichen-Wettbewerb wurden die bundesweit engagiertesten Teams in fünf Themenschwerpunkten ausgezeichnet“, erklärt Frank Schulze, Geschäftsstellenleiter der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Treuenbrietzen, jetzt bei der coronabedingt verspäteten Übergabe der Anerkennung für 2020 in der Treuenbrietzener Schule.

Treuenbrietzener punkten mit sportlicher Leistung

Die Auszeichnungen erfolgten in den Themenschwerpunkten Inklusion, Innovation, Integration, Kooperationen sowie sportliche Leistung, wo die Treuenbrietzener punkten konnten.

Die Gewinner für den Themenschwerpunkt „Sportliche Leistung“ wurden für 2020 erst Anfang des Jahres 2022 ermittelt. Denn der Deutsche Olympische Sportbund hatte die Frist für den zum Sportabzeichen nötigen Schwimmnachweis für 2020 angesichts der Corona-Pandemie bis 31. Dezember 2021 verlängert.

Preisgeld für neues Sport-Material

Das Preisgeld von 1000 Euro will die Gesamtschule Treuenbrietzen einsetzen, um neue Materialien und Ausrüstung für den Sportunterricht und Arbeitsgemeinschaften zu kaufen. „Da haben wir immer einigen Verschleiß, unter anderem bei Bällen“, erklärt Simone Balzer.

Von Thomas Wachs