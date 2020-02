Treuenbrietzen

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vorwiegend gesund gefüllte Brotdosen, zuckerlose Getränke in der Schultasche und Kinder, die berichten, dass sie sich beim Einkauf von der Mama lieber einen Naturjoghurt als einen Wackelpudding wünschen. „Unsere Schulwochen zur praktischen Ernährungsbildung haben viel Spaß gemacht und wirklich ganz direkt etwas bewirkt bei den Jungen und Mädchen“, sagt Diana Lüdemann, die Sozialarbeiterin an der Grundschule „ Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen.

Zur Galerie Die Schulwochen zur praktischen Ernährungsbildung an der Grundschule „Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen haben direkt etwas bewirkt. Die Brotdosen haben sich verändert.

„Gesund und fit – Mach mit!“, lautete dort das Motto der Gesundheits-Präventionstage. Die vielen Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen eins bis sechs erlebten dabei in den zurückliegenden Wochen einige Überraschungen zum Thema gesunde Ernährung.

Als professionelle Partnern, die drei spannende Lernstationen anboten, traten unter anderem eine Genussbotschafterin, eine Ernährungsberaterin, eine Schulkrankenschwester und die Schulsozialarbeiterinnen des Diakonischen Werkes Potsdam-Mittemark als Organisatoren in Aktion.

Die Projektwochen „Gesunde Ernährung“ an der Grundschule Treuenbrietzen waren vielseitig. Sie haben die Brotdosen verändert. Quelle: privat

Spielerisch erforschten die Schülerinnen und Schüler an der Station „Fest der Sinne mit den frechen Früchtchen“, welche Power-Vitamine in welchen Lebensmitteln stecken. Die frechen Plüschfiguren-Früchte waren den Kindern dabei behilflich. Spannende Experimente und Aufgaben gab es, um die Lebensmittel mit allen Sinnen zu entdecken.

Zuckerdedektive testen Alternativen

Als „Zuckerdetektive“ konnten Kinder zuckerhaltige, industriell hergestellte Lebensmittel im Vergleich zu selbst gemachten Alternativen verkosten. „Sie erforschten wie viel Zuckergehalt versteckt in alltäglichen Lebensmitteln zu finden ist und welche Auswirkung Zucker auf die Gesundheit haben kann“, erklärt Diana Lüdemann.

Die Projektwochen "Gesunde Ernährung" an der Grundschule Treuenbrietzen waren vielseitig. Sozialarbeiterin Diana Lüdemann gehörte zu den Organisatoren. Quelle: privat

Um zu lernen, was zu einem ausgewogenen Frühstück gehört und was Energie bringt, besuchten die Schüler die Station „Meine gesunde Brotdose“. Das Gelernte konnte an dieser Station gleich umgesetzt werden. Eine leckere und zugleich gesunde Brotdose wurde gemeinsam zubereitet. Diese gab es zum Mitnehmen.

Kocherfahrung im Unterricht

„Um die Nachhaltigkeit des Themas zu erzielen, werden sowohl im Unterricht, als auch in der Nachmittagsbetreuung der IKTB alle Themen wiederholend aufgegriffen“, erklärt die Sozialarbeiterin. So wurden im Unterricht schon Kocherfahrungen gemacht. Granola, ein Knuspermüsli, wurde hergestellt und gleich verputzt.

Eine neue Arbeitsgemeinschaft „Kochen“ soll Schülerinnen und Schüler für gesunde Kost begeistern. „Und wir denken auch schon in die Zukunft“, so Lüdemann. „An unseren Umweltprojekttagen im Mai wollen wir einen kleinen Schulgarten auf dem Schulgelände anlegen. Dort können die Kinder dann ihr eigenes Gemüse ernten, das sie anschließend verarbeiten“, erklärt die Sozialarbeiterin.

Vielfach fehlt das Wissen

Das gesamte Projekt sei wichtig, „weil vielen Kindern das Wissen um eine gesundheitsbewusste und genügend vitaminreiche Ernährung fehlt, was ernährungsbedingte Krankheiten auslösen kann“, sagt Diana Lüdemann. Sie war daher froh über die Anschubfinanzierung, mit der die Barmer-Krankenkasse gemeinsam mit der Sarah-Wiener-Stiftung das Projekt der Treuenbrietzener Grundschule unterstützt hatte.

Von MAZ