Treuenbrietzen

Der 58-Jährige, der seiner ehemaligen Lebensgefährtin gegenüber gewalttätig geworden sein soll, ist wieder auf freiem Fuß. Das hat die Staatsanwaltschaft Potsdam auf MAZ-Anfrage bestätigt. Demnach habe es keine Gründe zur Inhaftierung gegeben.

Am Dienstagnachmittag war er spektakulär festgenommen worden. Die Frau hatte in der Sparkassenfiliale um Hilfe gebeten, weil sie sich bedroht fühlte. Die Polizei rückte unter anderem mit dem Sondereinsatzkommando an.

Von René Gaffron