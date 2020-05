Viel Platz für das grüne Hobby gefunden

Bardenitz

Ihren Beruf zum Hobby gemacht hat Grit Leese. In Bardenitz fand die langjährige Berlinerin, die ursprünglich aber Brandenburgerin ist und aus Herzberg stammt, eine neue Liebe und viel Freiraum für ihre Experimente mit Pflanzen und Gartenkräutern.

Vor fünf Jahren führte sie der geänderte Lebensweg auf den Hof ihres neuen Partners. „Er konnte mir den nötigen Platz zur Verfügung stellen, um in aller Breite Pflanzen zu züchten“, erzählt die 55-Jährige. Heute ist sie als Angestellte im Handel tätig. Immer nach Feierabend geht es gleich in den Garten. Der biete ihr an der frischen Luft Ausgleich und Erfüllung nach einem Arbeitstag.

Mit 50 Zeit für Veränderung

Zwischen Beeten und Zuchttöpfchen kennt die Mutter eines Sohnes sich aus. Immerhin ist sie gelernte Gärtnerin und Floristin. In dem Beruf hat sie nach der Wende gut zehn Jahre gearbeitet. 13 Jahre lang betrieb die Pflanzenkennerin sodann ein eigenes Floristikgeschäft mit zwei Angestellten in Berlin.

„Mit 50 war es dann irgendwie Zeit, etwas anderes zu machen beruflich und privat“, erzählt Grit Leese. Sie kehrte dem Stress der Großstadt den Rücken und zog in den Fläming. Auf dem Hof in Bardenitz fand sie neue Erfüllung. Einige Jahre war Grit Leese im Netzwerk der „Offenen Höfe“ im Naturpark mit engagiert.

Werkstatt für Pflanzen

„Fingerhut“ heißt ihre „Werkstatt für Pflanzen und Floristik“ in Bardenitz. Betrieben wird sie nebenberuflich. Hauptsächlich Stauden werden vermehrt und geteilt. Zudem experimentiert Grit Leese mit Gewürzpflanzen und Kräutern. Letztere sind ihr Steckenpferd. Auch Gemüsejungpflanzen sprießen auf dem Hof. Gut 90 Prozent ihrer Ware im Verkauf stammt aus eigener Produktion.

Für die Zucht und Pflege der Pflanzen werden die zuletzt immer häufiger zu verzeichnenden heißen Sommer zur Herausforderung für die Expertin. „Da werden wir und die Pflanzen wohl künftig mit umgehen müssen“, sagt die leidenschaftliche Gärtnerin. Der Austausch mit anderen Züchtern und Stammkunden bringt ihr wertvolle Hinweise für ihre grünen Experimente.

