Klausdorf - Große Dankbarkeit für die Rettung des Dorfes In Klausdorf erinnert eine Tafel jetzt daran, dass dieses Dorf fast vom riesigen Waldbrand zerstört wurde. Ein Jahr nach der Katastrophe zeigen die Bewohner so ihre große Dankbarkeit für alle Helfer.

In Klausdorf, das im August 2018 nur knapp der Brandkatastrophe entgangen ist, erinnert jetzt eine Dankestafel an die Ereignisse. Spendiert haben sie Mirko Schima und Mario Wenzel (li.). Die Übergabe erfolgte am Sonntag beim Sommerfest des Kirchen-Fördervereins an dessen Chef, Lothar Schäfer (re). Quelle: Thomas Wachs