Große Freude in Treuenbrietzen über Sterntaler-Spenden der MAZ-Leser  

Treuenbrietzen

Gerade haben die Kinder noch aufgeregt gequasselt. Nun aber ist schlagartig angespannte Ruhe im großen Saal des Kinos „Kammerspiele“ in Treuenbrietzen. Es hat laut geklopft. Ein Glocke läutet. Und jemand ruft mit tiefer Stimme „hohoho, hier ist der Weihnachtsmann“.

Durch den dunkelroten Samtvorhang am Nebeneingang stapft der Mann mit dem weißen Rauschebart und dem langen roten Mantel in den Saal. Joerg Pradel ist in das Kostüm geschlüpft. Der Star-Weihnachtsmann von Treuenbrietzen läuft seit dem vorigen Jahr an allen Adventswochenenden durch die Stadt und ihre Ortsteile, um Vorfreude zu verbreiten. Nun lässt es sich der Fachmann nicht nehmen, die Dutzenden Geschenke persönlich zu übergeben, die für gut 50 Kinder aus bedürftigen Familien bereit liegen auf der großen Kino-Bühne.

Unterstützt auch von der traditionellen Weihnachtsaktion „Sterntaler“ der MAZ hat der Sozialverein „Die guten Dorffeen aus Brandenburg“ die vielen Päckchen und Pakete besorgt und liebevoll verpackt.

Doppeltes Budget dank MAZ-Sterntalern

Dank der vielen herzlichen Sterntaler-Spenden der Leserinnen und Leser der MAZ konnten die Geschenke in diesem Jahr doppelt so üppig ausfallen, als es sonst mit dem knappen Budget des Hilfsvereins möglich gewesen war.

Knapp 70 größere und kleinere Päckchen haben Manuela Bohmer, die Vereinschefin, sowie viele fleißige Helferinnen eifrig verpackt und nun für den Weihnachtsmann parat gelegt mit Namensschildchen für alle Jungen und Mädchen.

Viele Kinder haben einen kessen Spruch oder sogar mehrere Strophen lange Gedichte und Lieder parat für den Mann im roten Kostüm. „Alle individuellen Wünsche konnten erfüllt werden“, erzählt Manuela Bohmer. „Es war zum Glück auch alles rechtzeitig lieferbar“, sagt die Vereinschefin. „Und dank der Sterntaler-Spenden war für manche Kinder diesmal sogar das eine oder andere Päckchen zusätzlich drin.“

Schon vor Wochen waren die Wunschzettel bei den Dorffeen abgegeben worden von den Kindern. Dann haben sich die Helferinnen daran gemacht, jeden einzelnen Wunsch möglichst genau zu erfüllen.

Großes Geschenk aus Sterntaler-Spendenaktion

Auch für den Verein selbst gab es ein großes Geschenk aus der Sterntaler-Spendenaktion der MAZ. Ein dringend benötigter neuer Kühlschrank zur Lagerung verderblicher Waren für die Lebensmittelausgabe ist beschafft worden. Auch dafür dankt Manuela Bohmer den MAZ-Lesern.

„Es hat uns wieder viel Spaß gemacht, den Kindern mit den Geschenken ihre kleinen Wünsche zur Weihnachtszeit zu erfüllen“, sagt die Vereinschefin. An drei Wochenenden hatten sich die Helferinnen und Helfer getroffen, um die Geschenke liebevoll zu verpacken.

Nun herrschte große Aufregung im Kinosaal bei der Übergabe an die Kinder. Schnell zücken die Eltern noch ihre Handys für ein Erinnerungsfoto ihrer Kinder mit dem echten Weihnachtsmann aus Treuenbrietzen. Dann geht es schnell wieder nach Hause, um gespannt die Geschenke auszupacken.

Familienvater dankt für MAZ-Sterntaler

Zaher Ali ist mit seiner Frau sowie den drei Kindern Hdr, Zoro und Hazala in den Kinosaal gekommen. Die bedürftige Familie aus Treuenbrietzen nutze den Sozialladen des Dorffeen-Vereins sowie dessen Lebensmittelausgabe regelmäßig. „Das ist eine gute Sache und auch die Spendenaktion der Zeitung ist toll“, sagt der Familienvater. „Vielen Dank für alles“, fügt Zaher Ali noch hinzu, um dann schnell noch ein Foto seiner großen Familie mit dem Weihnachtsmann zu schießen.

Von Thomas Wachs