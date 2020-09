Treuenbrietzen

In das umstrittene Bauprojekt für ein modernes Mehrfamilienhaus mit circa 28 seniorengerechten Wohnungen am Baggersee in Treuenbrietzen kommt wieder Bewegung. Der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung hat jetzt eine der größten Hürden aus dem Weg geräumt.

Empfohlen wurde, eine Abweichung vom Biotopschutz für das als Feuchtwiese eingestufte Areal an der Bahnhofstraße per Antrag an die Naturschutzbehörde des Landkreises zu ermöglichen. Diese Ausnahme ist statthaft, wenn ein adäquater Ausgleich geschaffen wird. Das ist vorgesehen für das Projekt privater Investoren.

Neue Kosten für die Bauherren

Abschließend entscheiden müssen allerdings noch die Stadtverordneten zur gesamten Thematik. Zur Debatte stehen jetzt auch neue Aspekte, die sich ergeben aus der erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung von Behörden für das Projekt.

Auf Empfehlung des Rathauses sollen sie geregelt werden im Rahmen zusätzlicher Verträge mit den Investoren zur Übernahme von Folgekosten. Das betrifft unter anderem die Pflege und den Erhalt der Baumreihe mit vorwiegend großen Linden zwischen dem kommunalen Weg am erwogenen Bauplatz sowie dem Bahnhof. Dieser steht unter Denkmalschutz und erfordere laut Denkmalbehörde einen Schutz für das Ensemble.

Für das Bauprojekt an Bahnhofstraße und Baggersee in Treuenbrietzen gibt es noch viel zu regeln. So auch der Erhalt der Bäume am Bahnhof. Quelle: Thomas Wachs

Regeln müsse die Kommune mit den Investoren zudem die Zufahrt für das Baugebiet. Sie muss in einem kleinen Stück über einen kommunalen Weg erfolgen.

Kompromiss beim Abstand zum Wasser

Für den zuletzt ebenfalls umstrittenen Abstand des Neubaus zur Wasserkante verständigten sich die Abgeordneten auf einen Kompromiss. Statt 50 Metern soll der Abstand nun 40 Meter betragen. Die Bauherren hatten 25 Meter als nötig angesehen, um das Gebäude ausreichend groß und überhaupt rentabel bauen zu können. Gesichert werden soll zudem der Erhalt des sonstigen Uferstreifens außerhalb des Bauplatzes.

Regelungsbedarf sehen Verwaltung und Abgeordnete ferner bei Parkplätzen. Schon jetzt hatten Mieter eines Wohn- und Gewerbeobjektes an der Bahnhofstraße fehlende Parkplätze beklagt. „Der Neubau mit vielen Wohnungen wird diese Situation sicher noch verschärfen“, sagte Bauamtsleiter Christoph Höhne in der Sitzung. Das Thema soll nun gesondert in Fachausschüssen beraten werden.

Kritik an Investoren

In der Sitzung des Entwicklungs-Ausschusses hagelte es zunächst auch Kritik zum Vorgehen der Investoren. Sie hätten mit Verstößen gegen Umweltrecht Tatsachen geschaffen, „die nun nachträglich legitimiert werden sollen“, kritisierte Timm-Uwe Matthes als berufener Bürger. Thomas Schierwald ( SPD) äußerte „Bedenken und Furcht, dass dieses Vorgehen Nachahmer finden könnte“.

„Was hier gelaufen ist, wäre in der Tat eine gute Vorlage, die ich ja auch anderen Bauherren mal empfehlen könnte“, sagte Bauplanerin Gudrun Böttcher als berufene Bürgerin ironisch.

Wohnungen dringend nötig

Anja Schmollack ( CDU) stellte den Biotop-Charakter des Bauplatzes in Frage. „Jahrelang war das nur eine Heuwiese“. Wichtig sei die private Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in der Stadt. Harald Torges ( SPD) pflichtete der CDU-Fraktionschefin bei: „Wir haben uns für die Aufstellung des B-Planes entschieden, also sollten wir das auch durchziehen.“ Auch Peter Gronemeier (TBV) sprach sich dafür aus, „den B-Plan nicht zu torpedieren“.

Prüfung von Umweltdelikten läuft

Unabhängig vom nun diskutierten B-Plan laufen noch Verfahren zu den von Bürgern und dem Naturschutzbeirat des Landkreises angezeigten, diversen Schritten seit 2016, die nach ihrer Ansicht Verstöße gegen das Umweltrecht darstellen. „Zuständig dafür sind Behörden beim Kreis und beim Land“, erklärte Christoph Höhne.

Für das Bauprojekt an Bahnhofstraße und Baggersee in Treuenbrietzen gibt es noch viel klären. So auch die erfolgte Fällung großer Bäume. Quelle: Thomas Wachs

Anzeigen hatte es gegeben, weil mindestens 16 großwüchsige Eichen sowie weitere Bäume entfernt worden sein sollen ohne Genehmigungen. Zudem sei auf der Biotopwiese ein Wegebau erfolgt. Ein anderes Stück der Wiese sei mit Erdaushub aufgeschüttet worden, erklärte Andreas Päpke, der Vorsitzende des Naturschutzbeirates gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs