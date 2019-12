Treuenbrietzen

Ein großer Auftritt steht rassigem Geflügel am Wochenende in Treuenbrietzen bevor. Dort lädt der örtliche Zuchtverein zu seiner großen Jahresschau. Sie findet am Sonnabend und Sonntag statt im Vereinsheim an der Jüterboger Straße 3.

Die Rassegeflügelzüchter erwarten mehr als 200 Gänse, Enten, Hühner und Zwerghühner sowie diverse Tauben in insgesamt mehr als 40 Rassen und Farbenschlägen. „Es heben 17 Aussteller gemeldet“, erklärt Peter Knape vom Zuchtverein. Sie stellen ihre Tiere den Preisrichtern vor. Drei Sachverständige werden über die Preisvergabe entscheiden. Diese erfolgt am Sonntag gegen 14 Uhr.

Zur Jahresschau der Treuenbrietzener Geflügelzüchter werden die Tiere im Vereinsheim an der Jüterboger Straße präsentiert. Quelle: privat

Vereinschef Holger Rutz wird die Traditionsveranstaltung zunächst am Sonnabend, um 10 Uhr, eröffnen. Besucher haben sodann bis Sonntag die Möglichkeit, das Rassegeflügel zu besichtigen. „Ein Teil der Tiere kann auch erworben werden“, erklärt Peter Knape.

Bereits am Vorabend der Jahresschau sind die Vereinsmitglieder am Freitag zur letzten Versammlung des Jahres eingeladen. Sie beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim. Dort wird die Bestellung der Ringe für das nächste Zuchtjahr entgegen genommen. Der Ausklang erfolgt sodann mit einer Weihnachtsfeier.

Die Rassegeflügel-Vereinsschau ist geöffnet am Sonnabend, 10 bis 18 Uhr, sowie Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Von MAZ