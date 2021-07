Großer Andrang auf Gesamtschule Treuenbrietzen macht Druck   

Treuenbrietzen

Ausgerechnet zu den Dacharbeiten gehen die starken Regenschauer in diesen Tagen über Treuenbrietzen. Doch die Bauarbeiter ziehen unbeirrt von dicken Tropfen durch auf der Baustelle für den Erweiterungsbau der Gesamtschule an der Burgwallstraße.

Weiter hohe Nachfrage

Der wird dringend benötigt. Denn die Nachfrage für die 2018 am Standort des parallel auslaufenden Gymnasiums „Am Burgwall“ gestartete neue Schulform mit Abiturstufe nach 13 Schuljahren ist weiter hoch. Nun kommen 103 Jungen und Mädchen nach den Sommerferien hinzu für vier neue siebte Klassen.

Für den neuen Trakt der Gesamtschule Treuenbrietzen wird ein altes Gebäude an der Burgwallstraße umgebaut und erweitert. Quelle: Thomas Wachs

„Diese Zahl ist der aktuelle Stand“, sagt Peter Lipka, der Schulmanager der Stadt am Freitag. Denn es laufen im Ü7-Verfahren des Staatlichen Schulamtes allgemein noch Umverteilungen aus Bewerbungen für die weiterführenden Schulen der Region. „Es können also durchaus noch mehr Schülerinnen und Schüler werden“, erklärt Lipka.

Platzbedarf wächst von Jahr zu Jahr

Klar ist jedoch die Obergrenze. Bis zu fünf Klassen pro Jahrgang wären möglich laut dem Betreiberkonzept der Stadt für ihre kommunale Gesamtschule. Dort wächst der Platzbedarf zunächst noch von Jahrgang zu Jahrgang – bis 2025 die Maximalbelegung für die neue Struktur komplett ist.

Daher erfolgte voriges Jahr im Juni der Start für den Erweiterungsbau. Dazu wird ein altes Gebäude an der Burgwallstraße entkernt, umgebaut und erweitert. Dazu ensteht auf dem einstigen Parkplatz ein moderner Anbau mit zwei Geschossen für neue Unterrichtsräume.

Richtfest Mitte August

„Der Bauablauf liegt aktuell im Plan, zeitlich wie finanziell“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) auf Anfrage der MAZ. Das Richtfest werde für Mitte August geplant. Bis zum Winter soll dann der Rohbau dicht sein für den Innenausbau. Zum neuen Schuljahr ab Herbst 2022 könnte dann der neue Trakt der Gesamtschule in Betrieb gehen, so die Planung.

Für die Gesamtschule an der Burgwallstraße in Treuenbrietzen wird das zuletzt ungenutzte Haus 3 des Gymnasiums entkernt und um einen behindertengerechten Anbau erweitert. Quelle: Stadt Treuenbrietzen

„Zwischenzeitlich gab es mal Probleme mit Subunternehmen beim Abriss“, erklärt Michael Knape. „Die sind aber gelöst. Im Moment läuft es nach Plan.“

Bauhof unterstützt Firmen

Größte Herausforderung für die Firmen und die Stadt als Bauherrin sei aktuell eher die Materialbeschaffung. Denn es gebe Engpässe für bestimmte Baustoffe. „Wenn dann auch mal spontan was rangeholt werden muss, was anderswo ergattert werden konnte, helfen wir auch mal mit Transporten unseres Bauhofes aus“, erklärt der Rathauschef. „Da arbeiten wir gut zusammen mit den Firmen.“

Teuerungen sind abzufangen

Finanziell liege das Erweiterungsprojekt im zuletzt neu abgesteckten Rahmen. Allerdings gab es Teuerungen abzufangen. Lagen die Schätzungen 2018 zu Baubeginn noch bei rund 2,8 Millionen Euro, ist nun von gut 3,05 Millionen die Rede. Dazu waren freilich auch Reduzierungen bei der Gestaltung der Außenanlagen nötig. Diese Ausgaben wurden von 780.000 Euro auf 550.000 Euro zusammengestrichen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sparen möchte die Kommune in dieser Position auch, indem die Schule mit eingebunden wird. Schülerinnen und Schüler einer Arbeitsgruppe sollen an der Gestaltung der Grünanlagen mitwirken. „Dass sie das können, haben sie ja schon bei der Gestaltung eines neuen Innenhofes am örtlichen Johanniter-Krankenhaus gezeigt, das Kooperationspartner unserer Schule ist“, erklärt Michael Knape.

Finanzierung mit Pferdefuß

„Die Gesamtfinanzierung für das Erweiterungsprojekt ist seitens der Stadt zunächst komplett abgesichert“, sagt der Bürgermeister. Allerdings gibt es einen dicken Pferdefuß. Zwar hatte die finanziell angeschlagene Kommune eine komplette Förderung aus Töpfen des Landes Brandenburg erhalten für das Projekt. Doch lediglich 1,3 Millionen Euro vom Bildungsministerium sind ein echter Zuschuss.

Für den neuen Trakt der Gesamtschule Treuenbrietzen ist ein altes Gebäude an der Burgwallstraße entkernt worden. Quelle: Thomas Wachs

„Das übrige Geld vom Innenministerium müssen wir indes zurückzahlen“, erklärt der Verwaltungschef. Für die Rückzahlung der als Notzuweisung deklarierten 2,73 Millionen Euro läuft eine Frist. Sie endet Silvester 2021.

Waldverkauf in Warteschleife

„Wir müssen sehen, wie wir das hinkriegen oder verrechnen“, sagt der Bürgermeister. Noch immer hofft die Kommune nämlich auf eine Entscheidung zum beschlossenen Verkauf ihres gut 1900 Hektar großen Stadtwaldes an das Land Brandenburg. Mindestens 19 Millionen Euro sollen so fließen. „Der Ball liegt weiterhin aber beim Land“, so Knape.

Beliebte Schulform

Klar ist aus den Erfahrungen der ersten Jahre mit der Gesamtschule, dass diese Schulform bei Eltern und Kindern sehr beliebt ist. „Die Anfragen und die Besucher zu den Informationstagen kommen aus dem weiteren Umland auch bis tief in den Nachbarlandkreis Teltow-Fläming hinein“, erklärt Peter Lipka. „Doch natürlich lässt sich nicht von überall her ein öffentlicher Schülerverkehr sinnvoll organisieren“, sagt der Schulmanager.

Von Thomas Wachs