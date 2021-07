Großer Andrang bei Zuchtschau für rassige Schäferhunde in Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Wenn erwachsene Menschen mit Trillerpfeifen, Rasseln oder auf Plastikeimer schlagend und laut rufend um eine Wiese rennen, dann ist Zuchtschau am Hellberg in Treuenbrietzen. Männer inmitten des Parcours folgen den um sie herum vorgeführten, schmucken Schäferhunden dann stets mit wichtigem Blick.

Das Vereinsgelände des örtlichen Hundesportvereins war am Sonntag den ganzen Tag über einmal mehr Hochburg für Freunde und Züchter Deutscher Schäferhunde. Zur Ortsgruppen-Zuchtschau war der Andrang groß. 82 Meldungen konnte der Verein verbuchen. Mehr als in den Vorjahren.

Corona-Abstriche im Vorjahr

„Immerhin hatten wir ja im vorigen Jahr angesichts der Corona-Auflagen nur in kleinerem Rahmen die Zuchtschau anbieten können“, sagt Ingo Jelitto, der Vereinsvorsitzende in Treuenbrietzen. „Jetzt sind wir froh, dass wieder die übliche Form möglich war.“ Denn auch für viele Gäste aus der Stadt ist der Termin am Hellberg fest vermerkt im Veranstaltungskalender. Sie pilgern für eine Suppe aus der Gulaschkanone, ein Stück Kuchen oder einen Schwatz beim Bier auf den Hellberg weit außerhalb der Stadt.

Angereist aus nah und fern

Für die Züchter sind die Zuchtschauen zwingend und unabdingbar für ihre Arbeit mit den rassigen Hunden. Entsprechend reisen sie aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus ferneren Bundesländern und traditionell auch aus Polen an, um ihre Hunde den Zuchtrichtern zu präsentieren. Auch ein inzwischen in Polen lebender Ägypter schicke seine Hunde regelmäßig zur Begutachtung nach Treuenbrietzen.

Als Zuchtrichter waren Franz-Peter Knaul und Andreas Weigel (re.) für die Bewertung der Hunde zuständig.

Nach der Beurteilung im Stand laufen die Züchter und Aussteller mit den Hunden um den Platz, damit die Richter die Anatomie und Gesundheit der Hunde auch in der Bewegung bewerten können.

„Ohne die Zertifikate können Zuchtfreunde nicht weitermachen mit der Zucht“, erklärt Franz-Peter Knaul der Landesgruppenzuchtwart für Berlin und Brandenburg. Er ist am Sonntag als Zuchtrichter im Einsatz und für die Hündinnen zuständig. Von der Landesgruppe Sachsen des Vereins für Deutsche Schäferhunde mit bundesweit gut 60.000 Mitgliedern ist zudem Andreas Weigel angereist als Experte für die Rüden.

Fester Termin für die Züchterszene

„Hier in Treuenbrietzen ist für die Züchter-Szene ein eingefahrener Termin mit herzlicher Atmosphäre und engagierten Leuten“, sagt Franz-Peter Knaul. Doch nehme die Zahl der Zuchtschauen allgemein ab. „Früher hatten wir mal sechs bis sieben im Jahr in Berlin und Brandenburg“, erzählt der Landesgruppen-Zuchtwart.

Seit 1949 gibt es in Treuenbrietzen den Hundesportverein. Heute hat er 26 Mitglieder und Nachwuchssorgen, wie viele anderen Vereine auch. „Als echte Züchter sind nur noch ich und Mirko Kadach aktiv“, erzählt Vereinschef Ingo Jelitto. Im Jahr 2017 fand die 40. Zuchtschau der Treuenbrietzener Hundesportler statt.

Für alle einen Pokal

Sie spannen längst auch Familienmitglieder mit ein, um jedes Jahr im Juli die Zuchtschau ausrichten zu können. Hilfe kommt auch von anderen Ortsgruppen. So betreut Renate Thiel aus Potsdam seit Jahren schon das Organisationsbüro mit. „Am Ende gibt es für alle Teilnehmer mehr oder weniger große Pokale je nach Alter und Platzierung“, erklärt Renate Thiel.

Für Carola Prätzel und weitere Hundefreunde aus Berlin ist die Zuchtschau am Hellberg seit Jahrzehnten ein fester Termin. „Wir kommen seit mehr als 30 Jahren und schon zu tiefsten DDR-Zeiten her nach Treuenbrietzen “, erzählt die Züchterin. „Es ist immer wie ein Familientreffen“, sagt die Berlinerin. Bei ihr sei die Freude am Hundesport längst auch auf Kinder und Enkel übergegangen.

Bis zu drei Hunde werden daheim im Zwinger gezüchtet. „Es ist ein Hobby, das man ernst nehmen muss und das bei Wind und Wetter stattfindet“, sagt Carola Prätzel. „Und ein bisschen verrückt sind wir ja alle als Schäferhund-Züchter, wenn wir hier als Erwachsene so mit Trillerpfeifen um den Platz rennen.“

Von Thomas Wachs