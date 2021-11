Großer Gewinn: IKTB der Grundschule Treuenbrietzen erhält Spielepaket für neue Ideen

Treuenbrietzen

Spielen in der Schule? Ja, unbedingt, heißt die Antwort auf diese Frage in der Grundschule „Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen. Für die Integrierte Kindertagesbetreuung (IKTB) gibt es dafür jetzt neue Ideen und Möglichkeiten.

Für die Betreuung der Jungen und Mädchen vor dem Unterricht, in Pausen sowie nach Schulschluss sind nun gesonderte Räume zu bestimmten Themen eingerichtet worden.

Defizite nach Corona-Schließungen

„Vor allem nach den zurückliegenden Corona-Wellen mit Schulschließung haben wir gemerkt, dass viele Kinder wieder an die Gruppen-Situation neu herangeführt werden müssen“, sagt Heike Walkhoff, die Chefin der IKTB.

Für die neue Struktur haben sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit der Schulleitung und Lehrkräften nun Räume umgestaltet. „Das ermöglicht es uns nun, Räume einer bestimmten Nutzung zuzuschreiben“, sagt Heike Walkhoff.

Für jeden Zweck einen Raum

So gibt es jetzt einen Naturwissenschaftsraum zum Experimentieren und Forschen sowie den Bauraum zum Konstruieren. „Der Theaterraum indes steht für Rollenspiele und das Spielezimmer quer durch alle Bereiche zur Verfügung“, erklärt die IKTB-Chefin gegenüber der MAZ.

„ Diese Räume sollen nun unter Einbeziehung der Wünsche und Ideen unserer Schulkinder weiter gestaltet und umgestaltet werden“, sagt Heike Walkhoff.

Das Konzept hat der Treuenbrietzener IKTB jetzt auch bundesweit Anerkennung gebracht und eine Fachjury mit ihren Ideen für das spielerische Lernen innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers überzeugt.

Dafür gab es jetzt einen großen Gewinn. Denn bei der Teilnahme am Wettbewerb „Spielen macht Schule“ gehörten die Treuenbrietzener nun zu den Gewinnern unter 200 Schulen. Große Pakete mit vielen Spielen sind jetzt in der Schule angekommen und von den Kindern in Beschlag genommen worden.

Weggeholt von zu viel passivem Medien-Konsum

In den Räumen der IKTB an der Schule sollen die Jungen und Mädchen mit aktivem Spielen vor allem auch von zu viel passivem Medien-Konsum vor Bildschirmen, an Handys und Spielekonsolen weggeholt werden.

Das klassische Spielzeug, das die Aktion „Spielen macht Schule“ bundesweit in die Bildungsstätten bringt, stärke und erweitere körperliche, geistige und soziale Kompetenzen. Die Spiele wurden zuvor pädagogisch geprüft und bewertet.

„Die vielfältigen klassischen Spiele sind nicht nur im Unterricht gefragt, sondern auch in Pausen sowie in der Betreuung vor und nach dem Unterricht“, erklärt Heike Walkhoff.

Großes Augenmerk liege auf dem neuen Naturwissenschaftsraum. „Dieser soll die Heimat für unsere zukünftigen kleinen Forscher werden“, erklärt die IKTB-Chefin. Dabei arbeiten Lehrkräften und das pädagogische Fachpersonal eng zusammen.

Kolleginnen haben Weiterbildungen wahrgenommen

So soll eine Vertiefung der Unterrichtsinhalte sowohl vormittags als auch im Nachmittagsbereich erreicht werden. „Zwei Kolleginnen der IKTB haben dafür bereits eine Vielzahl von Weiterbildungen wahrgenommen, um für die Schülerinnen und Schüler auch an den Nachmittagen und in den Ferien die Raumnutzung zu ermöglichen.“ Denn auch in den Ferien soll geforscht und experimentiert werden können.

Viel Platz zum Staunen und Machen

„Der Nawi-Raum ist einer der größten der Schule und bietet somit viel Platz zum Staunen und Machen“, sagt Walkhoff. Er soll mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet werden, die den Kindern die Möglichkeit bieten, spielerisch ihre Ideen umzusetzen. Einzeln oder in Gruppen sollen die theoretischen Lerninhalte aus dem Unterricht so in dem Experimentierraum praktisch umgesetzt und vertieft werden. „Dies kann sowohl im Unterricht, als auch im Freizeitbereich erfolgen“, erklärt Heike Walkhoff gegenüber der MAZ.

