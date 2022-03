Niebel

Angefangen hat alles mit einem ausrangierten Sommermantel. Den hat Kinga Rybinska kurzerhand selbst unter die Nähmaschine gelegt, um daraus eine neue, ökologische Hundedecke zu nähen. Denn bei ihrer Suche vorab wurde sie enttäuscht. „Alle Decken waren aus Polyester“, erinnert sie sich.

Kinga Rybinskas Ziel ist es jedoch, auch beim Thema Hundehaltung nachhaltiger zu werden. Sie ist bereits Vegetarierin und vermeidet Plastikmüll, wo immer sie kann. „So ist die Idee zu ,Second Hound’ entstanden“, erzählt die Niebelerin. „Nachhaltiges Hundezubehör, teilweise aus gebrauchter Kleidung. Meine Schwester und ich haben genäht und gestrickt.“ Seit 2016 heißt die Marke „Unique Dog“.

Buch über nachhaltiges Hundeleben

Im Onlineshop von Kinga Rybinska findet sich alles, was das Herz des nachhaltigen Haustierhalters begehrt – darunter Leinen, Decken, Spielzeug. „In billigem Hundespielzeug finden sich oft Weichmacher und hormonverändernde Stoffe. Viele Substanzen, die bei Kinderspielzeug schon längst verboten sind“, hat die Journalistin und Autorin recherchiert.

2018 hat sie ihr Buch „Grüner Hund - Das Handbuch für ein nachhaltiges Hundeleben“ veröffentlicht. Als Erweiterung betreibt sie seitdem außerdem einen gleichnamigen Blog. „Daran habe ich mit am meisten Freude, weil ich dort über Themen schreibe, die ich mir selber aussuche und die mich bewegen“, sagt Kinga Rybinska. Sie bezeichnet sich selbst als Hundemensch und ist überzeugt, dass man bereits im Kleinen extrem viel tun kann, um die Haustierhaltung nachhaltiger zu gestalten.

Kinga Rybinskas Hunde Fasa und Tola. Quelle: Nicole Sikorski

„Anfangen kann man beispielsweise beim Futter, denn das braucht jeder Hund“, sagt Rybinska. „Man kann Hühner- statt Rindfleisch kaufen und zweimal pro Woche einen vegetarischen oder veganen Tag einlegen. Außerdem Großverpackungen kaufen, um Plastikmüll zu reduzieren.“

In der zweiten Auflage ihres Buches, die 2020 erschienen ist, geht es zudem um alternative Futterquellen, zum Beispiel aus Insektenprotein. „Diese zusätzlich zu nutzen, als Leckerlis, reduziert den Fleischverbrauch enorm.“

Bei Zubehör wie Decken und Spielzeuge solle man auf Naturmaterialien setzen. „Es gibt als Alternative inzwischen Spielzeug aus hartem Holz, wie beispielsweise der Kaffeewurzel“, erzählt Kinga Rybinska, der noch ein weiteres Thema wichtig ist: biologisch abbaubare Kotbeutel. „Aber das ist nicht ganz einfach, weil in den Gemeinden meist die Plastikbeutel kostenlos ausgegeben werden.“

Zusätzlich tue sich hier eine Kontroverse auf. „Bioplastik ist nicht immer so nachhaltig, wie man denkt. Trotzdem ist es besser, weil sich diese Tüten zersetzen und kein Mikroplastik zurückbleibt. Inzwischen gibt es aber zum Beispiel auch schon feste Kotbeutel, deren Material aus Altpapier und Möbelresten hergestellt wird.“

Kräutertherapie zur Entwurmung

Bei all diesen Tipps ist eine Sache bislang noch nicht zur Sprache gekommen – Kinga Rybinskas Lieblingsthema, wie sie sagt: die alternative medizinische Behandlung von Hunden. „Ich habe mit meinen Hunden die klassische Schulmedizin durchgespielt, mit Impfungen und Antibiotika – und extrem schlechte Erfahrungen gemacht“, erzählt sie.

„Inzwischen setze ich auf alternative Heilmittel, beispielsweise ozonisiertes Olivenöl, das antibakteriell wirkt, oder eine spezielle Kräutertherapie zur Entwurmung.“ In diesem Bereich und beim Futter sei der Nachholbedarf besonders groß, findet Rybinska. „Aber man sollte klein anfangen, um nicht gleich entmutigt zu sein“, ergänzt sie.

Buch „Grüne Katze“ in Arbeit Kinga Rybinska ist 2012 von Freiburg nach Berlin gekommen. 2018 haben sie und ihr Partner den Hof in Niebel gefunden – und waren sofort hin und weg. Das Angebot in ihrem Shop „Unique Dog“ hat die Autorin und Texterin inzwischen aus Zeitgründen reduziert, dennoch sei das Ganze „ihr Baby“, wie sie sagt. Sie wolle deshalb künftig noch ausgewähltere Sachen anbieten. Kinga Rybinska bezeichnet sich selbst zwar als Hundemensch, hat aber bereits das Buch „Grüne Katze“ in Arbeit. Die Recherche dauere jedoch noch an.

Als Kinga Rybinskas Onlineshop 2014 eröffnet hat, sei der grüne Trend in der Haustierbranche noch nicht vorhanden gewesen, sagt sie. Das habe sich inzwischen geändert. „Im Vergleich zur Anfangszeit ist der Umsatz gestiegen und mittlerweile gibt es weitere Shops – der Bedarf ist also da und das Thema kommt allmählich bei den Leuten an. Sicher auch, weil es in den Medien mehr an Bedeutung gewonnen hat.“

Dennoch sei ein enormer Unterschied zwischen Stadt und Land auszumachen, sagt die ehemalige Berlinerin, die es vor drei Jahren in den Hohen Fläming verschlagen hat. „Ich habe hier zwar einen Landladen, aber so gut wie niemand aus der Gegend fragt danach. Es kommen eher Leute aus Potsdam und Berlin oder Touristen. Und wenn man über das Futter spricht, dann setzen die meisten Haustierbesitzer noch auf Trockenfutter.“

Anderes Verhältnis zu Tieren

Das liege aber auch daran, dass auf dem Land grundsätzlich ein anderes Verhältnis zu Tieren herrsche. „Die Tiere werden oftmals weniger verwöhnt, es gilt die Devise, so wenig wie möglich an Zubehör zu kaufen“, hat Kinga Rybinska beobachtet. „Ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei Kleidung und Spielzeug ist eher vorhanden, wenn es um Kinder geht. Bis das auch bei der Haustierhaltung ankommt, wird es noch dauern.“

Von Josephine Mühln