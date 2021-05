Der Weg ist geebnet, um am Heideweg in Treuenbrietzen Strom aus Sonnenkraft zu gewinnen. Doch nicht alle Stadtverordneten sind begeistert vom Plan für einen Photovoltaik-Park auf Ackerflächen.

Grünes Licht für Sonnenkraftwerk im gescheiterten Gewerbepark „Heideweg“ in Treuenbrietzen

