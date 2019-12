Große Geste: Grundschülerin spendet ihre Haare für Berliner Kinderhospiz

Treuenbrietzen

Bis zum Krippenspiel müssen die langen, blonden Haare noch dran bleiben. Darin spielt Anna-Lina Schröder nämlich einen Engel – und die hüftlange, goldene Mähne gehört quasi zum Kostüm dazu. Nach Weihnachten will sich die Grundschülerin aus Treuenbrietzen von ihren Haaren trennen, um anderen eine Freude zu machen: Aus den blonden Strähnen sollen einmal Echthaar-Perücken für krebskranke Kinder werden.

Mindestens 20 Zentimeter will die Grundschülerin abschneiden lassen. „Ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil ich weiß, dass die Haare für einen guten Zweck verwendet werden“, sagt sie. Obwohl Anna-Lina erst zehn Jahre alt ist, macht sie sich viele Gedanken darüber, wie es anderen Kindern in ihrem Alter geht.

Nicht die erste Benefiz-Aktionen

Die Treuenbrietzenerin ist ein freundliches, zurückhaltendes Mädchen, das gern Klavier spielt und sich in der Jugendfeuerwehr engagiert. „Ich helfe anderen Menschen sehr gerne“, sagt sie. Von einem ihrer Lehrer habe sie einmal gehört, dass geflüchtete Kinder nicht richtig Weihnachten feiern können, weil sie alles zurückgelassen haben. Das war der Auslöser für Anna-Linas erste Spendenaktion, bei der sie Kuscheltiere für Flüchtlingskinder sammelte.

Mit Benefiz-Aktionen kennt sie sich also schon ziemlich gut aus. Neben der geplanten Haarspende hat die Fünftklässlerin einen kleinen Weihnachtsbasar im CDU-Bürgerbüro in Treuenbrietzen organisiert, dem Büro ihrer Patentante Anja Schmollack. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Martha und der Mutter Jessica hat Anna-Lina dafür Kisten und Schränke durchforstet und jede Menge Spielzeug aussortiert. In einer Ecke des „Café Orange“ stapeln sich jetzt Kuscheltiere, Brettspiele und Bücher.

Vor Weihnachten hat die Grundschülerin zahlreiche Kuscheltiere aussortiert, die sie im CDU-Bürgerbüro verkauft. Der Erlös geht an ein Kinderhospiz. Quelle: Hannah Rüdiger

Erlös für sterbenskranke Kinder

„Mit manchen Sachen habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt“, sagt die Zehnjährige. Zum Beispiel mit dem gelben Winnie Puuh-Kuscheltier, das krabbeln und „Hallo Baby! Komm mit!“ sagen kann. Mittlerweile ist selbst ihre kleine Schwester zu alt dafür. Aber vielleicht könnte Winnie ja noch anderen Kinder eine Freude bereiten.

Wie die Haarspende soll auch der Erlös des kleinen Basars einem Kinderhospiz zugute kommen. Weil es in der Nähe kein Kinderhospiz gibt, hat Anna-Lina sich die Berliner Einrichtung „Sonnenhof“ ausgesucht. Schon am ersten Tag sind 25 Euro in dem Spendenglas gelandet, das sie aufgestellt hat. Einige Freunde und Bekannte sind schon vorbeigekommen, um die Benefiz-Aktion zu unterstützen.

Für den guten Zweck verkauft Anna-Lina auch jede Menge Brettspiele. Quelle: Hannah Rüdiger

Mit der Spendendose durch den Landtag

Ihre Patentante Anja Schmollack ist Stolz auf das Engagement der Grundschülerin. „Ich kenne wenige Kinder, die so empathisch sind wie sie“, erzählt sie. Anna-Linas Freundin Görtie, die sich selbst einen rosafarbenen Plüschtiger gekauft hat, pflichtet dem bei: „ Lina kümmert sich immer um andere, wenn sie Hilfe brauchen.“

Anna-Lina hat sich fest vorgenommen, den Kindern im Hospiz eine Freude zu machen. Deswegen will sie auch mit einer Spendenbüchse durch den Landtag laufen, wahrscheinlich in der Woche vor Weihnachten.

Alles, was sie über Kinderhospize weiß, weiß sie von ihren Eltern oder der Patentante, mit denen sie viel über die Spendenaktionen spricht. Die Motivation komme jedoch von ihr selbst und lässt sich leicht begründen: „Nicht alle Kinder haben es so gut wie ich“, sagt die Zehnjährige. Genau diese Kinder will sie in der Weihnachtszeit unterstützen.

Von Hannah Rüdiger