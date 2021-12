Gut  230 Demonstranten bei Corona-Protest und Gegen-Protest am Rathaus Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Rund um das Rathaus Treuenbrietzen haben am Montagabend insgesamt rund 230 Menschen demonstriert. Zwei gegenläufige Kundgebungen fanden statt unter Beobachtung der Polizei.

Zur Galerie Zu den aktuellen Corona-Regeln gab es in Treuenbrietzen am Montagabend erneut Protest und erstmals Protest gegen diesen Protest.

Einerseits erfolgten auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus eine Zusammenkunft sowie ein Fußmarsch durch die Stadt von Personen, die alle Bürger dazu einluden „ein Lichtermeer für die Freiheit“ zu entzünden. Ihr Motto „für Zusammenhalt und gegen Spaltung und Ausgrenzung“. In der Einladung aus Internetforen heißt es „Wir für uns alle“.

Vor dem Rathaus war indes über ebenfalls gut zwei Stunden hinweg eine Veranstaltung als Mahnwache und Gegenpol zum Lichtermarsch der anderen Veranstaltung abgehalten worden.

Beide Kundgebungen waren im Vorfeld bei der Polizei angezeigt und genehmigt worden. Das bestätigt Heiko Schmidt, der Sprecher der Polizeidirektion West, gegenüber der MAZ.

Polizei mit starkem Aufgebot

Die Polizei war mit mehr als 30 Kräften und mehreren Fahrzeugen verschiedener Einheiten vor Ort, sagte Einsatzleiter René Dannenberg, der amtierende Leiter des Polizeireviers Bad Belzig, am Abend gegenüber der MAZ.

Vom dem Rathaus hatten sich Personen eingefunden, die den Platz mit ihrer Aktion besetzen wollten, um ihn nicht wie in der Vorwoche den Anhängern der Lichterspaziergänge zu überlassen. So unter anderem der Stadtverordnete Andreas Bruns (Bündnis 90/Die Grünen). „Ich möchte einfach nur hier sein und versuchen, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um über ihre Befürchtungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu reden“.

Pfarrer Arne Tesdorff plädierte dafür, die Teilnehmer der Lichtermärsche nicht zu stigmatisieren. „Wir sollten mit den Leuten reden und nicht über sie.“ Angst machten ihm in dem Zusammenhang jedoch „Strömungen, die unsere Demokratie nicht mögen“.

Mahnwache mit gut 50 Personen

Aufgerufen zu der Mahnwache, der gut 50 Personen gefolgt waren, hatte Nadja Körner aus Rietz. Sie wolle „niemanden verurteilen und auch die Lichtermärsche nicht“. Doch fürchte sie, „dass Menschen missbraucht und von außen von einer Welle erfasst werden sollen“, sie momentan durch Deutschland getrieben werde, um die Regeln zum Coronaschutz auszuhebeln.

„Es ist endlich nötig, dass nun stärker auch die Meinung der weitaus mehr Menschen gehört wird, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie richtig finden“. Nach Ansicht Körners gebe es „einen Missbrauch der Proteste durch Personen, die mit falschen Fakten agieren, die keinem Faktencheck standhalten“.

Weitere Mahnwachen geplant

Sollte die Gegenbewegung gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland weiter Zuspruch gewinnen, möchte die Organisatorin auch weiterhin die Mahnwachen am Rathaus in Treuenbrietzen abhalten. „Mit dem ersten Mal und der Resonanz heute können wir hier ganz zufrieden sein, doch könnten auch noch mehr Leute ihre Meinung auch öffentlich zeigen“, sagt Nadja Körner gegenüber der MAZ.

Vor dem Rathaus mit dabei war am Abend auch Jan Brandt mit einigen Freunden. Der 19-jährige ehemalige Gymnasiast des örtlichen Gymnasiums wollte sich unter anderem „die Meinungen der Lichterspaziergänger anhören, die einerseits gegen eine Spaltung votieren, aber die Notwendigkeit einer Impfung gegen Corona klein reden und mit falschen Fakten agieren.“

Als bedenklich sieht es der Gymnasiast an, „wenn Personen zu den Initiatoren der Lichtergänge hier gehören, die auf ihren Facebook-Profilen auch fremdenfeindliche Positionen vertreten“, sagt Jan Brandt gegenüber der MAZ.

Lichter-Spaziergang mit mehr als 180 Leuten

Auf dem Platz vor den Hakenbuden auf der Rückseite des Rathauses indes hatten sich mehr als 180 Personen – und damit gut 100 mehr als in der Woche zuvor vor dem Rathaus – eingefunden. Auf Initiative von Versammlungsleiter Enrico Sowade haben sie gegen eine Spaltung der Gesellschaft durch die aktuellen Corona-Regeln protestiert.

In einer Rede kritisierte Frank Simon die Medienberichterstattung zur Veranstaltung der vorigen Woche sowie Bürgermeister Michael Knape (parteilos), der davor gewarnt hatte, dass die Lichterspaziergänge von Personen missbraucht werden könnten, die rechtes Gedankengut verfolgen.

Veranstalter sehen Unterstellungen und Verleumdungen

Wie Simon sagte, würden sich die Veranstalter „ganz entschieden distanzieren von diesen Vorwürfen, Behauptungen, Unterstellungen und Verleumdungen“.

Die friedlich Demonstrierenden würden „weder mit rechts gerichteten Gruppen oder Organisationen zusammenarbeiten“. Noch sei es ihre Absicht „hier rechtes Gedankengut zu fördern“, so Simon.

Dem Bürgermeister warf der örtliche KFZ-Meister in seiner mit Applaus bedachten Rede vor, die Bürger der Stadt zu diffamieren, „obwohl sich der Aufruf zu den Montagsspaziergängen einzig und allein gegen die Spaltung der Gesellschaft und gegen die fortschreitende Ausgrenzung einer Minderheit richtet.“

Teilnehmer mit rechtsradikaler Vergangenheit

Dass „mindestens ein Teilnehmer mit rechtsradikaler Vergangenheit“, ohne das Wissen der Veranstalter „am 6. Dezember bei unserem Spaziergang mit dabei war, ist bedauerlich“, sagte Simon. Doch lasse sich „so etwas auch in Zukunft nicht vermeiden“, sagte der Redner. „Gewissens- oder Gesinnungsprüfungen vor Ort werden und können wir nicht vornehmen“, sagte Frank Simon auf dem hinteren Markt am Rathaus.

Im weiteren Verlauf seiner Rede kritisiert er eine seiner Ansicht intransparente Informationspolitik zur Corona-Situation. Auch seien Impfstoffe nur unzureichend geprüft. Deswegen müsse es legitim sein, „von seinem Selbstbestimmungsrecht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit Gebrauch zu machen“.

Lichtergang durch die Innenstadt

Im Anschluss an den Redebeitrag zogen die Teilnehmer des Lichtermarsches durch die Stadt und zurück zum Marktplatz, wo ein Lichtergedenken zum Abschluss stattfand.

Die Polizei eskortierte die Spaziergänger auf Gehwegen und sperrte an Überquerungen zeitweise Straßen. „Beide Veranstaltungen verliefen nach Einschätzung des Einsatzleiters René Dannenberg den Abend über „friedlich und ohne Zwischenfälle“.

Von Thomas Wachs