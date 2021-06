Gute Bilanz: Corona-Teststation stellt Dienst in Treuenbrietzen ein  

Treuenbrietzen

Vorerst finden in Treuenbrietzen keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr statt. Die Johanniter-Unfallhilfe (JUH) hat ihr in Kooperation mit der Stadtverwaltung unterbreitetes Angebot mit einem Testmobil ab sofort ausgesetzt. Grund seien die allgemein im Land Brandenburg und im Kreis Potsdam-Mittelmark aktuell stark gesunkenen Zahlen neuer Corona-Infektionen.

Umgezogen unter Wasserturm

Das bestätigt Ralf Boost, der Regionalvorstand der JUH vom Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming, am Mittwoch gegenüber der MAZ. Das Mobil parkte seit dem Start am 14. April zunächst auf dem Gelände des örtlichen Johanniter-Krankenhauses und später dann auf dem Ratshof unterhalb des Wasserturms mitten in der Stadt.

An dem Mobil sind an insgesamt 19 Tagen durchschnittlich 50 Tests je Tag durchgeführt worden. „Über das elektronische Anmeldeportal der Stadt hatten wir je Testtag circa 35 Voranmeldungen und zusätzlich circa 15 Bewohner, die unangemeldet zum Testen vorbei kamen“, erklärt Ralf Boost.

Kapazität gut ausgelastet

Im Vergleich aller sieben Testzentren, die von der Unfallhilfe in der Region betrieben worden sind, „war in Treuenbrietzen stets eine gute Auslastung der Kapazität zu verzeichnen“, erklärt der Geschäftsführer.

Mit den Lockerungen der Corona-Auflagen sei die Nachfrage nach Tests zunächst gesunken. „Dann stiegen die Buchungen wieder an“, erklärt Boost. Grund dafür seien unter anderem Abschlussfeiern von Schulklassen gewesen.

Testteam bleibt in Bereitschaft

Die Unfallhilfe habe das Testangebot jetzt allerdings noch nicht offiziell abgemeldet. Denn bei neuem Bedarf soll das mobile Team umgehend wieder zur Verfügung stehen können, „wenn zum Beispiel die Inzidenzen wieder steigen und/oder eine erneute Testpflicht eingeführt wird“, sagt JUH-Chef Ralf Boost am Mittwoch der MAZ.

In Treuenbrietzen unterstützten Beschäftigte der Stadt das wöchentliche Angebot für Corona-Schnelltests. So auch Anja Strobel vom Familienzentrum. Quelle: Thomas Wachs

Das habe er auch dem Treuenbrietzener Bürgermeister Michael Knape (parteilos) so mitgeteilt. Dieser hatte zu Beginn Personal der Stadt zur Verfügung gestellt als Unterstützung für die Testtage. Die beiden letzten Wochen der Teststation wurden personell dann auf Bitten der Betreiber nicht mehr durch die Stadt unterstützt.

Verunsicherung bei Eltern

In Treuenbrietzen fragen sich einige Eltern nun in sozialen Netzwerken, wie sie die nach wie vor vorgeschriebenen Tests für ihre schulpflichtigen Kinder realisieren sollen. „Ich sehe es nicht ein, die Tests dafür selber zu besorgen“, schreibt eine Mutter bei Facebook.

„Die Testpflicht in den Schulen wurde seitens des Bildungsministeriums ausdrücklich verlängert“, bestätigt der Treuenbrietzener Schulmanager Peter Lipka in seiner Antwort auf einer örtlichen Facebook-Seite. Doch bekommen „die Kinder weiterhin kostenlose Tests, egal ob für Schule oder Kita“, so Lipka. Diese stellt die Stadt über die jeweiligen Einrichtungen bereit.

Von Thomas Wachs