Niebel

Angela Kunkel aus Niebel ist seit 2014 Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie betreibt eine Praxis in ihrem Heimatort und in Berlin-Zehlendorf. Im Interview spricht die 56-Jährige darüber, wie sich die Leiden ihrer Patienten in der Zeit der Corona-Pandemie verändert haben und wie ätherische Öle die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen können.

Frau Kunkel, mit welchen Krankheitsbildern kommen Ihre Patienten zu Ihnen?

Angela Kunkel: Ein Großteil meiner Patienten hat Ängste, Panikattacken und psychosomatische Störungen. Viele kommen auch mit chronischen Schmerzen, bei denen Ärzte nicht mehr helfen konnten. Ich versuche dann zusammen mit dem Patienten, die Botschaft hinter den Symptomen zu ergründen. Denn oft schickt die Seele eine Botschaft und der Körper übersetzt diese in ein spürbares Symptom. Verstehe ich die Botschaft, kann der Körper auf das Symptom verzichten.

Wie kann man sich Ihre Arbeit genau vorstellen?

Ich frage bei einer Panikattacke zum Beispiel: Wie fühlt sich das an? Denn der Körper schickt bei so einer Attacke unterschiedliche Emotionen, die es zu deuten gilt. So kann jahrelanger Stress im Körper sich am Ende durch ein Magengeschwür äußern. Sprichwörter wie „Ich habe die Nase voll“ kommen nicht von ungefähr – das sind Botschaften des Körpers, denen wir Beachtung schenken müssen.

Zunehmend ganze Familie betroffen

Haben sich die Leiden Ihrer Patienten seit Corona verändert?

Das Psychosomatische ist nicht mehr so wichtig, Ängste und Depressionen sind mehr in den Vordergrund gerückt. Das kann sich vereinzelt auch in Aggressionen oder einer Haltlosigkeit äußern – den Menschen fehlt eine Perspektive, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Das ist zermürbend und es kommt zu depressiven Verstimmungen mit Antriebslosigkeit. Beides sind akute Reaktionen auf die derzeitige Situation, wo ich aktiv Hilfe leisten will.

Wirkung von ätherischen Ölen Bei Angst- und Panikzuständen unterstützen zum Beispiel die Öle Bergamotte, Jasmin oder Lavendel. Bei depressiven Verstimmungen und Reizbarkeit sind es Zimt, Weihrauch, Magnolie und andere. Angela Kunkel hält regelmäßig Zoom-Vorträge über die Wirkungsweise von ätherischen Ölen. Weitere Infos unter: www.angelakunkel.de

Sind von diesen Problemen nur Erwachsene betroffen?

Nein, man merkt, dass das zunehmend die ganze Familie betrifft. Und dass Kinder ebenfalls stark leiden. Es ist dann zu beobachten, dass sie freudloser sind, sich in ihre Zimmer zurückziehen und Außenkontakte nicht mehr wahrnehmen wollen. Viele äußern das zudem nicht, werden aber zum Beispiel wieder zu Bettnässern.

Gibt es denn eine Möglichkeit, sich bei Ängsten kurzfristig selbst zu helfen?

Ja, die gibt es. Und da komme ich auf das Thema Öle, das ich vor etwa drei Jahren für meine Arbeit entdeckt habe. Die emotionale Wirkung der Öle war beeindruckend – die Patienten konnten schneller loslassen. Ätherische Öle haben 400 bis 600 Bestandteile, die wir über unsere Atmung, die Haut oder über innere Anwendung in den Blutkreislauf bringen können – und die dann über das limbische System Emotionen steuern können.

Düfte für positive Gefühle

Was heißt das konkret?

Jeder von uns kennt Gerüche, die uns an besondere Momente erinnern, zum Beispiel aus der Kindheit, wenn es wieder riecht wie bei Oma. Und mit diesem Geruch stellt sich dann auch das positive Gefühl ein, das wir damit verbinden. Ähnlich ist das bei Musik. Das habe ich mir zunutze gemacht und Gefühle auf bestimmte Düfte verankert. Wenn jemand nun beispielsweise eine Panikattacke bekommt, dann kann er an diesem Duft riechen und es stellt sich ein gutes Gefühl ein. Die Panikattacke wird so umgeleitet – denn wenn es mir gut geht, dann kann ich keine Panik haben. Je häufiger man das übt, desto besser geht es.

Wie hat sich Ihre Arbeit seit Corona insgesamt verändert?

Grundsätzlich ist es in der Praxis ruhiger geworden, weil sich die Menschen zurückziehen und auch weniger Geld haben. Die Termine in meiner Berliner Praxis habe ich zudem alle gecancelt, weil ich lieber für die Leute in meinem direkten Umfeld da sein wollte. Ich merke, dass ich den Menschen mehr Mut machen muss. Die Einengung ist bei vielen derzeit sehr stark. Sie sind in Kurzarbeit oder arbeiten gar nicht mehr, haben weniger Kontakte. Das alles sorgt für strukturlosere Tage ohne Antrieb. Aber nur wenige holen sich Hilfe.

Von Josephine Mühlnz