Hilfe bei Nachbarschaftsstreit: Gerd Uhl bestätigt als Schiedsmann in Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Recht muss Recht bleiben. Es in Streitfällen zu bekommen, muss allerdings nicht immer teure Anwaltskosten und Gerichtsverfahren zur Folge haben. Dafür arbeiten Schiedsleute. Sie schlichten ehrenamtlich bei ausgewählten privaten Klagedelikten im Zivil- sowie im Strafrecht.

Von der Stadtverordnetenversammlung in Treuenbrietzen ist jetzt Gerd Uhl in seiner Funktion als Schiedsmann bestätigt worden. Er übt das Ehrenamt bereits zehn Jahre lang aus. Nun ist er für weitere fünf Jahre in dieser Funktion bestätigt worden.

Durchgesetzt bei geheimer Wahl

Der 69-Jährige Lühsdorfer setzte sich bei der geheimen Wahl gegen den zweiten Bewerber, Mario Bartz (42) aus Zeuden, durch. Zweiter Schiedsmann bleibt Uwe Wackrow aus Frohnsdorf.

Justitia ist die Göttin der Gerechtigkeit. Wenn es privatrechtlichen Streit gibt, sind zunächst Schiedsleute gefordert, um zu schlichten.. Quelle: dpa

Häufigste Gründe, um Schiedsleute einzuschalten, sind Streitfälle unter Nachbarn. „Der Zaun der vermeintlich falsch steht, das Laub von Bäumen, das zum Nachbarn geweht wird, oder auch die Frage, wer für den Schnitt einer Hecke auf einer Grundstücksgrenze zuständig ist, das sind die häufigsten Fälle in unserer Arbeit“, erklärt Gerd Uhl.

Schlichter ist oft erste Pflicht

Unter anderem bei Beleidigungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch, Bedrohungen und Verletzung des Briefgeheimnisses sowie bei Rauschtaten im Zusammenhang mit diesen genannten Delikten sind die Verfahren vor der Schiedsperson einem Gerichtsverfahren sogar zwingend vorgeschaltet.

Erst wenn ein im Schiedsverfahren angestrebter Vergleich zwischen den Streitparteien nicht erzielt werden kann, steht der Weg zum Amtsgericht offen.

„Pro Jahr haben wir zu den Sprechstunden im Rathaus so zwei oder drei Fälle, die zu einer Schiedsverhandlung führen“, erzählt Gerd Uhl aus seiner Erfahrung. „Darüber hinaus gibt es ebenso viele Anfragen, wo es sich die Leute nach einer Beratung mit uns noch mal überlegen, ob sie den Klageweg gehen wollen“, sagt der Schiedsmann.

Nicht richten, aber reden

„Wir dürfen ja nicht richten, aber können durch reden eine Einigung erzielen“, so Uhl. In zwei Dritteln der an seine Schiedsstelle herangetragenen Streitigkeiten gelinge dies auch. Der einer Schiedsstelle erzielte Vergleich ist verbindlich. Er kann bis zu 30 Jahre lang vollstreckt werden – dann allerdings durch ein Gericht – sollte sich eine Streitpartei nicht an die Abmachung halten.

Meistens Streit unter Nachbarn

„In 75 Prozent unserer Fälle handelte es sich bisher um Nachbarschaftstreitigkeiten“, erzählt der jetzt bestätigte Schiedsmann von Treuenbrietzen. „Meist liegen die Kosten zur Klärung bei 35 oder 50 Euro. Billiger geht sowas nun wirklich nicht“, sagt Gerd Uhl zum Vergleich mit Gerichts- und Anwaltskosten.

Die Sprechstunde der beiden Treuenbrietzener Schiedsleute findet statt an jedem ersten Dienstag eines Monats, von 16 bis 18 Uhr, im Rathaus Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs